به گزارش ایلنا، علیرضا منصوریان در آستانه دیدار تیمش برابر نجف درباره شرایط این مسابقه و وضعیت آماده‌سازی بازیکنان صحبت کرد. او با اشاره به مشکلات ایجادشده در برنامه برگزاری مسابقه گفت فدراسیون برگزاری دیدار در شهر دهوک را تأیید نکرد و تیمش به دلیل سفر با خستگی مواجه شده که این موضوع کار را دشوارتر می‌کند.

منصوریان با تأکید بر اهمیت این بازی افزود تیمش برای جبران نتایج هفته‌های گذشته انگیزه زیادی دارد و تلاش می‌کند عملکرد بهتری ارائه دهد. او همچنین سطح رقابت در لیگ عراق را بالا دانست و گفت در این لیگ بازی آسانی وجود ندارد و هر مسابقه چالش‌های خاص خود را دارد.

سرمربی تیم درباره وضعیت بازیکنان ملی‌پوش نیز توضیح داد که این بازیکنان از زمان دیدار تیم ملی مقابل بولیوی هیچ جلسه تمرینی با تیم نداشته‌اند و کادر فنی پیش از مسابقه آمادگی آن‌ها را ارزیابی خواهد کرد. به گفته او، زید اسماعیل نیز احتمالاً در ترکیب اصلی دیدار فردا قرار خواهد گرفت.

منصوریان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت زمین ورزشگاه سیتی اشاره کرد و آن را غیراستاندارد دانست و ابراز امیدواری کرد که برای بهبود شرایط زمین اقدامات لازم انجام شود.

انتهای پیام/