بازتاب پیروزی باواراییها در مادرید از نگاه کمپانی
سکاندار بلژیکی نیمکت بایرنمونیخ پس از کسب پیروزی در استادیوم برنابئو مقابل رئال، ضمن تحلیل شرایط مسابقه، بر لزوم حفظ آمادگی و تمرکز کامل شاگردانش برای بازی برگشت تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، باواریایی ها در پیکار رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دست به کار بزرگی زدند و در ورزشگاه برنابئو موفق شدند با حساب دو بر یک از سد رئال مادرید عبور کنند. ونسان کمپانی، نفر اول کادر فنی بایرن مونیخ، در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان این تقابل به شرح دیدگاههای خود پیرامون موفقیت تیمش پرداخت.
او اظهار داشت: «در ۱۵ دقیقه پایانی، جو استادیوم سانتیاگو برنابئو دگرگون شد و ما ناچار بودیم خود را مهیای نبرد کنیم. پتانسیل این را داریم که فضای مشابهی را در ورزشگاه آلیانز آرنا رقم بزنیم و با اشتیاق در انتظار آن لحظه هستیم. موقعیتهایی در اختیار داشتیم که میبایست از آنها بهره میبردیم. امیدوار هستیم در آلیانز به گل دست یابیم و دلیلی برای پیروز نشدن نمیبینم، هرچند رئال مادرید از مهرههای استثنایی بهره میبرد.»
کمپانی در ادامه افزود: «تیم میبایست به سبک طبیعی و همیشگی خود بازی میکرد، اما انجام این کار چندان ساده نبود. بردهای متعددی به دست آورده و نمایش مطلوبی داشتیم، از این رو نخستین جابهجاییهای من [تعویضها] مشابه توانمندی بازیکنان بود. با این حال در دقایق پایانی مسابقه، تکلیف همه چیز روشن شد.»
وی در خصوص انتخاب نویر به عنوان برترین بازیکن زمین عنوان کرد: «برای او انجام هر کاری بسیار ساده جلوه میکند. سنگربانان بزرگ، واکنشهای خیرهکنندهای در زوایای دشوار دارند، به گونهای که گویا کار راحتی است. نویر همچنان در جایگیریهای خود استوار نشان میدهد و به خوبی از چارچوب دروازه محافظت میکند. بدون داشتن چنین عملکردهایی، رسیدن به مقام قهرمانی ممکن نیست.»
سرمربی بایرن مونیخ درباره جدال برگشت خاطرنشان کرد: «استمرار در مسیر پیروزی حائز اهمیت است. تقابل با رئال مادرید نبرد سختی خواهد بود؛ آنها مجموعهای هستند که توانایی کسب دستاوردهای بزرگ را دارند، اما ما نیز از چنین قدرتی برخورداریم. این حق ماست که به خودمان ایمان داشته باشیم و در این سطح از مسابقات برتریجویی کنیم. اما ماهیت فوتبال همین است و نمیتوان نتایج را از پیش حدس زد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «این موفقیت حاصل تلاش بازیکنان است، نه من. بنابراین صرفاً تلاش میکنم در برخی لحظات با ارائه چند توصیه آنها را هدایت کنم، به شکلی که گویا خودم در حال بازی هستم. اما در نهایت، این بازیکنان هستند که در زمین ایفای نقش میکنند.»