خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش جمعی اهالی ورزش به پیروزی ایران در جنگ تحمیلی سوم

کد خبر : 1770870
لینک کوتاه کپی شد.

خانواده ورزش کشور با صدور بیانیه‌ای، به چهل روز ایستادگی در قبال حملات دشمن واکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا، جامعه ورزش و جوانان کشور با انتشار بیانیه‌ای هم‌سو با عموم مردم، موفقیت در پایداری شکوهمند چهل‌روزه و غلبه اراده ملی بر مهاجمان را که به عقب‌گرد طرف مقابل و تمکین در برابر خواسته‌های بر حق کشور منجر شد، گرامی داشتند و بر تاثیر غیرقابل انکار اتحاد میان آحاد جامعه، ساختار اجرایی و قوای نظامی در حفاظت از اعتبار و کیان ایران پافشاری کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

چهل روز ایستادگی خیره‌کننده ملت ایران، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افزود. ما در این مسیر دشوار، اگرچه داغدار شهادت مظلومانه «رهبر شهید امت» و فرماندهان رشید، مدیران ارشد و جمعی از هم‌وطنان عزیزمان شدیم، اما خون پاک این عزیزان به درختی تنومند از اراده و انسجام مبدل گشت که ثمره آن، پیروزی عزتمندانه در یکی از پیچیده‌ترین نبردهای معاصر است.

این پیروزی، مرهون حماسه حضوری است که در وجب به وجب جغرافیای ایران، از کرانه‌های خزر تا خلیج همیشه‌فارس، از دورترین روستاها تا کلان‌شهرها، با شوری وصف‌ناپذیر شکل گرفت.

مردم ایران بار دیگر ثابت کردند که در روزهای سخت، «ایران» یگانه‌ترین پیوند میان قلب‌هاست. در این میان، باید صمیمانه به نیروهای جان‌برکف مسلح که مقتدرانه از کیان میهن دفاع کردند و دولت خدمتگزار که در تمام این چهل روز پا‌به‌پای مردم و برای رفع دغدغه‌های آنان در میدان بود، خدا قوت گفت؛ این هم‌افزایی میان ملت و حاکمیت، پیروزی ارزشمندی به ارمغان آورد.

جامعه ورزش و جوانان نیز افتخار دارد که در این مقاومت ملی، شانه‌به‌شانه مردم ایستاد. از ورزشکاران و چهره‌های نام‌آوری که با پویش‌های مهرآمیز، صدای حقانیت ایران شدند، تا برپایی «موکب‌های ورزشی» که در تلاطم روزهای جنگ، سنگر خدمت‌رسانی و دلگرمی به هم‌وطنان بودند و همچنین حضور خیره‌کننده‌ جوانان در قالب زنجیره انسانی در کنار تاسیسات انرژی و زیرساخت‌ها؛ همگی نشان دادند که ورزش و جوانان ایران در بطن زندگی و مقاومت مردم جاری است.

امروز یاد همه شهدا، به‌ویژه ورزشکارانی که مدال افتخار شهادت را بر سینه آویختند، گرامی می‌داریم. 

این پیروزی که در سایه تدبیر و ایستادگی به دست آمده، حقیقتی  جاری در رگ‌های ملتی است که صلح را در سایه عزت می‌جوید.

جامعه ورزش و جوانان، همچنان با نشاط و غیرت، در مسیر اعتلای نام «ایران» و بازسازی معنوی و ساختاری میهن ایستاده است. پیروزی حقیقی، همین حضور حماسی و هم‌بستگی بی‌بدیلی است که بار دیگر ثابت کرد ایران، زنده و پاینده باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار