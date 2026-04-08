تداوم حضور معمار ایتالیایی روی نیمکت سلسائو تا 2030

فدراسیون فوتبال برزیل سکان هدایت پرفتخارترین تیم جهان را با تمدید رسمی قرارداد کارلو آنچلوتی تا سال ۲۰۳۰ به این مربی باسابقه سپرد.

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی پس از خاتمه همکاری با باشگاه رئال مادرید، ترجیح داد مسیر حرفه‌ای خود را در آمریکای جنوبی دنبال کرده و هدایت زردپوشان برزیلی را عهده‌دار شود.

در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی، سران فدراسیون فوتبال این کشور به منظور ایجاد ثبات در کادر فنی، فرآیند تمدید قرارداد با این سرمربی سرشناس را نهایی کردند.

طبق توافقات صورت گرفته، طرفین برای ادامه این همکاری تا پایان سال ۲۰۳۰ به تفاهم رسیدند تا آنچلوتی پروژه‌ای بلندمدت را در این تیم پیش ببرد.

همچنین مقرر گردید این مربی ایتالیایی بابت هر سال حضور روی نیمکت سلسائو، مبلغ ۱۰ میلیون یورو دریافت کند که این رقم، سنگین‌ترین قرارداد مالی منعقد شده با یک سرمربی در تاریخ فوتبال برزیل به حساب می‌آید.

