به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی با صدور پیامی، از دستاورد فرنگی‌کاران ملی‌پوش که با نمایشی درخشان و پیش از پایان رقابت‌ها به مقام نخست آسیا دست یافتند، قدردانی کرد و ابراز داشت که این نخستین موفقیت ورزشی کشور در سال جدید، می‌تواند سرآغازی برای تداوم درخشش در میادین حساسی نظیر بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و همچنین المپیک جوانان داکار تلقی شود.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که میهن عزیزمان در میانه آزمونی بزرگ از پایداری و استقامت قرار دارد، طنین پیروزی دلاورمردان کشتی فرنگی ایران در میدان آسیا، جلوه‌ای از شکوهِ اراده یک ملت است.

حضور مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که با پیروزی‌های قابل توجه همراه بود، با عزتمندی، قهرمانی ایران را پیش از پایان این رویداد مسجل کرد و اولین افتخار سال ۱۴۰۵ را در تلاطم روزهای سخت برای ورزش ایران به ارمغان آورد.

اینجانب ضمن تبریک این قهرمانی مقتدرانه به جامعه ورزش، کادر فنی و به‌ویژه قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی همچنین مسئولان فدراسیون، امیدوارم سال پر رویداد ۱۴۰۵ با افتخارات بیشتری برای ورزش کشور در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، بازی‌های المپیک جوانان داکار و سایر میادین بین‌المللی همراه شود.

انتهای پیام/