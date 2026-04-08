قهرمان لیگ برتر باید در زمین فوتبال مشخص شود

به گزارش ایلنا، مدیر ورزشی سرخ‌پوشان پایتخت در مواجهه با اخبار غیررسمی پیرامون اعلام نام قهرمان لیگ برتر پیش از خاتمه رقابت‌ها، خاطرنشان کرد: «تعیین قهرمان باید در یک فضای کاملاً فوتبالی، شفاف و عادلانه صورت بگیرد و هرگونه تصمیم‌گیری خارج از زمین مسابقه، با اصول حرفه‌ای فوتبال در تضاد است.»

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: در شرایط فعلی که هنوز تعداد بازی‌های تیم‌ها برابر نیست، اساساً نمی‌توان درباره قهرمان لیگ اظهارنظر قطعی داشت. زمانی می‌توان به جمع‌بندی رسید که تمامی تیم‌ها در شرایط برابر و با انجام کامل مسابقات، فرصت رقابت داشته باشند.

مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس با اشاره به تأثیر بازی‌های باقی‌مانده در تعیین جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی گفت: در حال حاضر چندین دیدار حساس و سرنوشت‌ساز پیش‌روی تیم‌ها قرار دارد. به‌طور مشخص، پرسپولیس باید در دیدارهای رودررو به مصاف استقلال و تراکتور برود که این مسابقات نقش مستقیمی در تعیین جایگاه نهایی تیم‌ها خواهند داشت. ضمن این که نباید حق بقیه تیم ها نیز ضایع شود. ضمن این که هنوز در خصوص دو امتیازی که به بعضی ها به خاطر بازی با ملوان داده شد و به پرسپولیس داده نشده مشخص نشده است.

خلیلی افزود: از هشت دیدار باقی‌مانده، ۲۴ امتیاز در دسترس است و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز هیچ چیز قطعی نیست. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده برای تعیین قهرمان، می‌تواند موجب تضییع حقوق سایر تیم‌ها شود.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها درباره تعیین تکلیف زودهنگام لیگ گفت: اینکه به دلیل نگرانی از تقابل برخی تیم‌ها با پرسپولیس یا هر تیم دیگری، بخواهیم روند طبیعی لیگ را تغییر دهیم، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ملاک اصلی باید عملکرد تیم‌ها در زمین مسابقه باشد.

خلیلی در بخش پایانی سخنان خود گفت: فراموش نکنیم که بازی های پرسپولیس با احترام به تمامی تیم ها در ادامه راحت تر است و انتظار جامعه فوتبال این است که عدالت به‌طور کامل رعایت شود و قهرمان صرفاً از طریق رقابت سالم و در چارچوب مسابقات مشخص شود. هر تصمیمی خارج از این مسیر، می‌تواند به اعتبار لیگ لطمه وارد کند.

