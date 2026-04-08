فوری: شرط ایران برای حضور در جام جهانی
وزیر ورزش ایران اعلام کرد تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی، منوط به پاسخ فیفا درباره تغییر محل بازیهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان ایران، تأکید کرد که دولت این کشور پس از دریافت پاسخ رسمی فیفا درباره جابهجایی محل برگزاری دیدارهای تیم ملی، درباره حضور در جام جهانی تصمیمگیری خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال ایران در هفتههای اخیر خواستار انتقال سه دیدار مرحله گروهی این تیم از ایالات متحده به مکزیک شده است؛ درخواستی که بهدلیل شرایط سیاسی و امنیتی و با اشاره به تحولات منطقهای مطرح شده است. در همین راستا، وزارت ورزش نیز تا اطلاع ثانوی، سفر تیمهای ورزشی ملی و باشگاهی به کشورهایی که «خصمانه» تلقی میشوند را ممنوع کرده است.
با این حال، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اخیراً اعلام کرده بود که دیدارهای ایران طبق برنامه در آمریکا برگزار خواهد شد. دنیامالی در گفتوگویی با خبرگزاری آناتولی ترکیه در واکنش به این موضوع گفت:«درخواست ما برای انتقال بازیها به مکزیک همچنان پابرجاست، اما هنوز پاسخی از سوی فیفا دریافت نکردهایم.»
وی افزود: «در صورت موافقت با این درخواست، حضور ایران در جام جهانی قطعی خواهد بود، اما تا این لحظه پاسخی داده نشده است. ما بههمراه فدراسیون فوتبال تلاش میکنیم تیم را در آمادگی کامل نگه داریم، اما تصمیم نهایی بر عهده دولت خواهد بود.»
بر اساس برنامه اعلامشده، تیم ملی ایران باید دیدارهای مرحله گروهی خود در گروه G را در خاک آمریکا برگزار کند؛ دو بازی مقابل نیوزیلند و بلژیک در لسآنجلس و دیدار پایانی برابر مصر در سیاتل.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته اعلام کرده بود که تیم ملی ایران برای حضور در این کشور «مورد استقبال» است، اما درباره «ایمنی و شرایط» ابراز نگرانی کرده بود. او در ادامه تأکید کرد که تهدیدی از سوی آمریکا متوجه بازیکنان نخواهد بود.
وزیر ورزش ایران در اینباره تصریح کرد: «بر اساس مقررات فیفا، تأمین امنیت باید از سوی کشور میزبان تضمین شود. با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری جام جهانی، ارائه چنین تضمینهایی محل تردید است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، احتمال برگزاری بازیهای ایران در آمریکا پایین است، مگر اینکه تضمینهای امنیتی لازم ارائه شود. در نهایت، دولت درباره حضور یا عدم حضور تیم ملی در جام جهانی تصمیم خواهد گرفت.»
گفتنی است رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.