لیگ قهرمانان اروپا؛ شکست خانگی رئال مقابل بایرن/آرسنال در یک قدمی صعود

به گزارش ایلنا، در آغاز دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، در مهمترین مسابقه تیم‌های رئال مادرید و بایرن مونیخ از ساعت 22:30 سه شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم رفتند که در پایان، بایرن مونیخ با نتیجه 2 بر یک میزبانش را شکست داد و گام بلندی برای صعود به نیمه نهایی برداشت.

در این بازی لوئیز دیاز در دقیقه 41 و هری کین در دقیقه 46 برای بایرن و کیلیان امباپه در دقیقه 74 برای رئال گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی رقم خوردند که بایرنی‌ها در رویارویی‌های اخیر مقابل رئال طعم برد را نچشیده بودند، اما امشب بالاخره موفق به شکستن این طلسم شدند.

شوامنی از رئال و تاه، دیاز، نویر و موسیالا از بایرن، نفراتی بودند که کارت زرد گرفتند. ضمن اینکه شوامنی با اخطاری که دریافت کرد، دیدار برگشت را از دست داد.

در دیگر بازی امشب تیم آرسنال در ورزشگاه «خوزه آلوالاده» لیسبون با نتیجه یک بر صفر مقابل اسپورتینگ لیسبون به برتری دست یافت تا با توجه به این برد خارج خانه، حالا در آستانه صعود به نیمه نهایی قرار بگیرد.

تنها گل این مسابقه را کای هاورتز مهاجم آلمانی آرسنال در دقیقه 1+90 به ثمر رساند. نکته جالب توجه اینکه هم هاورتز و هم گابریل مارتینلی سازنده گل آرسنال، به ترتیب در دقایق 70 و 77 وارد میدان شده بودند و به عنوان بازیکنان تعویضی تاثیر بزرگی در نتیجه داشتند.

دیدارهای برگشت این دو مسابقه چهارشنبه هفته آینده به میزبانی مونیخ و لندن برگزار می‌شود.

در ادامه دور از مرحله یک‌چهارم نهایی، امشب (چهارشنبه) به طور همزمان از ساعت 22:30 به وقت تهران، بارسلونا میزبان اتلتیکومادرید است و لیورپول در پاریس میهمان تیم پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.

