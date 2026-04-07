اعلام ترکیب اسپوتینگ و آرسنال
ترکیب تیمهای اسپورتینگ لیسبون و آرسنال برای دیدار امشب در لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.
به گزارش ایلنا، میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، ترکیب تیمش را برای دیدار مقابل اسپورتینگ لیسبون پرتغال اعلام کرد. این دیدار امشب (سهشنبه) در ورزشگاه خوزه آلوالاده و در چارچوب بازی رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشود.
آرسنال در این فصل لیگ قهرمانان عملکرد بسیار چشمگیری داشته و با کسب امتیاز کامل صدرنشین مرحله لیگ شد. این تیم همچنین در مرحله یکهشتم نهایی با برتری مجموع ۳-۱ مقابل بایرلورکوزن به دور بعد صعود کرد.
در سوی مقابل، اسپورتینگ لیسبون مرحله لیگ را در رده هفتم به پایان رساند و مستقیماً راهی مرحله یکهشتم نهایی شد. این تیم توانست با یک بازگشت تاریخی در بازی برگشت، بودو گلیمت نروژ را با مجموع ۵-۳ حذف کند.
آرسنال در این دیدار، بوکایو ساکا و یورین تیمبر را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، اما تیم لندنی دکلان رایس، هافبک خود را پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت در فیفادی اخیر، دوباره در اختیار گرفته است. بازگشت رایس که بین آرسنالیها به متخصص لیگ قهرمانان معروف است، خبر خوبی برای آرتتا است.
ترکیب رسمی آرسنال:
رایا، سالیبا، وایت، گابریل، اودگارد، گیوکرش، تروسارد، مادوئکه، کالافیوری، زوبیمندی، رایس
ترکیب رسمی اسپورتینگ لیسبون:
روی سیلوا، موریتا، پدرو گونچالوش، کاتامو، فرانسیسکو ترینکائو، آراوئوخو، فریسنِدا، ایناسیو، دیومانده، ژوائو سیموش، سوارز