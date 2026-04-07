ترابیان: تعیین قهرمان با تورنمنت ۶جانبه منطقی نیست

او گفت در شرایطی که لیگ به هر دلیل ناتمام بماند، تغییر فرمت مسابقات و تعریف یک رقابت تازه برای تعیین قهرمان نه مبنای منطقی دارد و نه با اصول حرفه‌ای فوتبال سازگار است.

ترابیان با اشاره به نمونه‌های مشابه در فوتبال جهان افزود: در موارد مختلفی رقابت‌ها نیمه‌تمام مانده و تصمیم‌گیری بر اساس جدول انجام شده است؛ از جمله لغو فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ لیگ فرانسه در دوران کرونا که طی آن پاری‌سن‌ژرمن به عنوان صدرنشین قهرمان شد. همچنین پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲ نیز لیگ این کشور متوقف شد و مبنای تصمیم‌گیری همان جایگاه تیم‌ها در جدول بود.

به گفته او، چنین تصمیم‌هایی در تاریخ فوتبال سابقه داشته است؛ از جمله در سال ۱۹۹۹ پس از بمباران یوگسلاوی که لیگ نیمه‌تمام ماند و پارتیزان بلگرادِ صدرنشین قهرمان اعلام شد. همچنین در سال‌های جنگ جهانی در آلمان و در فصل ۱۹۱۵-۱۹۱۴ ایتالیا نیز رقابت‌ها ناتمام ماند و تیم‌های صدرنشین به عنوان قهرمان معرفی شدند.

رئیس سازمان فوتبال استقلال در واکنش به پیشنهاد برگزاری تورنمنت ۶جانبه برای تعیین قهرمان گفت مشخص نیست چرا باید ۶ تیم در چنین رقابتی حضور داشته باشند. به گفته او اگر چنین منطقی وجود داشته باشد، می‌توان تعداد تیم‌ها را بیشتر هم در نظر گرفت و این مسئله نشان می‌دهد تعیین تعداد مشخصی از تیم‌ها بدون مبنای فنی، تصمیمی سلیقه‌ای است.

ترابیان در پایان تأکید کرد با توجه به صدرنشینی استقلال در جدول، در صورت برگزاری نشدن ادامه مسابقات، عادلانه‌ترین تصمیم اعلام قهرمانی این تیم و اعطای سهمیه مستقیم لیگ نخبگان آسیا به استقلال خواهد بود؛ در غیر این صورت اعتبار مسابقات زیر سؤال می‌رود.