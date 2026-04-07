درخواست ایران برای تغییر کشور محل برگزاری جام جهانی
وزیر ورزش اعلام کرد ایران همچنان از فیفا خواسته است محل برگزاری بازیهای تیم ملی در جام جهانی از آمریکا به مکزیک منتقل شود، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ایران در پی تحولات امنیتی منطقه و دخالت نظامی آمریکا در کنار اسرائیل در حملات اخیر، از فیفا درخواست کرده است محل برگزاری سه بازی مرحله گروهی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ از ایالات متحده به مکزیک منتقل شود.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که وزارت ورزش ایران سفر تیمهای ملی و باشگاهی به کشورهایی که آنها را متخاصم میداند تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. با این حال جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، هفته گذشته اعلام کرد ایران طبق برنامه در مسابقات شرکت خواهد کرد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: درخواست ما از فیفا برای انتقال بازیهای ایران از آمریکا به مکزیک همچنان پابرجاست، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
او افزود در صورت پذیرش این درخواست، حضور ایران در جام جهانی قطعی خواهد بود، اما در نهایت تصمیم نهایی درباره شرکت در این رقابتها توسط دولت ایران اتخاذ میشود. به گفته وی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در عین حال روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی را ادامه خواهند داد.
بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی ایران قرار است هر سه بازی خود در گروه G را در خاک آمریکا برگزار کند؛ دیدار برابر نیوزیلند و بلژیک در لسآنجلس و بازی پایانی مقابل مصر در سیاتل.
در همین حال دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود از حضور تیم ملی ایران در این کشور استقبال میشود، اما ممکن است این حضور از نظر «جان و ایمنی» مناسب نباشد؛ او بعدتر تأکید کرد که تهدیدی از سوی ایالات متحده علیه بازیکنان وجود نخواهد داشت.
دنیامالی همچنین با اشاره به مقررات فیفا گفت تأمین امنیت تیمها بر عهده کشور میزبان است و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری جام جهانی، ارائه تضمینهای لازم با تردیدهایی همراه است. او تأکید کرد در صورت ارائه تضمینهای امنیتی، دولت ایران درباره حضور تیم ملی در مسابقات تصمیمگیری خواهد کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.