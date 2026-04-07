زمان مشخص شدن تکلیف لیگ برتر
مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری ۲۲ فروردین در سازمان لیگ درباره زمان ادامه مسابقات لیگ و سهمیههای آسیایی تصمیمگیری میکنند.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد در پی جلسه هماندیشی وبیناری مدیران عامل باشگاهها که روز یکشنبه ۱۶ فروردین برگزار شد، نشست نهایی مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ به صورت حضوری در سازمان لیگ برگزار خواهد شد.
در این جلسه قرار است درباره زمان برگزاری ادامه مسابقات بیستوپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال و اینکه رقابتها پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شود یا پس از آن، تصمیمگیری شود.
همچنین در این نشست درباره نحوه معرفی نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا سطح دو نیز بحث و تصمیمگیری خواهد شد.