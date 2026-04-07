خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شروع مقتدرانه سینر و آلکاراس در مسترز مونته‌کارلو
کد خبر : 1770683
لینک کوتاه کپی شد.

یانیک سینر و کارلوس آلکاراس با پیروزی مقابل رقبای خود رقابت‌های تنیس ۱۰۰۰ امتیازی مونته‌کارلو را با برد آغاز کردند.

به گزارش ایلنا،  در آغاز رقابت‌های تنیس ۱۰۰۰ امتیازی مونته‌کارلو در فرانسه، یانیک سینر نفر دوم تنیس جهان از ایتالیا در نخستین دیدار خود برابر اوگو هومبرت از فرانسه در دو ست پیاپی و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر صفر به پیروزی رسید. سینر هفته گذشته نیز موفق شده بود عنوان قهرمانی رقابت‌های مسترز میامی را کسب کند.

در دیگر دیدار مهم این مسابقات، کارلوس آلکاراس نفر نخست تنیس جهان از اسپانیا نیز در اولین بازی خود مقابل سباستین بائز از آرژانتین در دو ست متوالی و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۳ به برتری دست یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار