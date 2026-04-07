برگزاری نخستین جلسه هماندیشی استقلال خوزستان در سال ۱۴۰۵
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه رسمی و هماندیشی باشگاه استقلال خوزستان امروز سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در اهواز برگزار شد.
در ابتدای این نشست، بهنام ابوالقاسمپور مدیرعامل باشگاه با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جریان جنگ رمضان و قدردانی از ایستادگی مردم ایران، از روحیه جهادی و مقاومت ملت در این شرایط قدردانی کرد.
وی با اشاره به تلاشهای کارکنان باشگاه در بخشهای مختلف، عملکرد آنها در سال ۱۴۰۴ را قابل تقدیر دانست و گفت نتایج خوب تیمهای آکادمی و بزرگسالان حاصل تلاش، تعهد و همدلی مجموعه باشگاه بوده است.
مدیرعامل استقلال خوزستان در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ اتحاد و افزایش انگیزه در سال جدید، خواستار تلاش بیشتر اعضای باشگاه برای کسب موفقیتهای بیشتر شد و ابراز امیدواری کرد این باشگاه به عنوان نماینده مردم خوزستان، افتخارات بیشتری کسب کند.
در پایان این نشست، حاضران با پیوستن به پویش مردمی «جان فدا برای ایران» همبستگی خود را اعلام کردند و جلسه با دعای خیر برای سلامتی و پیروزی نیروهای مسلح و سربلندی ایران به پایان رسید.