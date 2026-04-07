حاصل کار فرنگیکاران ایران در ۵ وزن نخست؛ یک طلا، سه نقره و یک برنز
در پایان رقابتهای فینال و ردهبندی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، شاگردان حسن رنگرز به یک مدال طلا، سه نقره و یک برنز دست یافتند.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری مرحله مقدماتی و نیمهنهایی پنج وزن دوم، دیدارهای فینال و ردهبندی پنج وزن نخست نیز برگزار شد که تیم ایران موفق شد در هر پنج وزن صاحب مدال شود. حاصل کار ملیپوشان ایران یک مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز بود.
در میان چهار فینالیست ایران، تنها امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم توانست به مدال طلا برسد. او در دیدار پایانی با نتیجه ۹ بر صفر رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان را شکست داد.
در مقابل، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم در فینال مغلوب حریفان خود شدند و به مدال نقره رسیدند. فرخی مقابل آسان ژانیشوف از قرقیزستان شکست خورد؛ این در حالی بود که او سال گذشته پس از قهرمانی جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم، دو مدال طلای وزن ۸۷ کیلوگرم زیر ۲۳ سال جهان و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را نیز کسب کرده بود.
علی اسکو نیز در فینال برابر آکژول محموداف، قهرمان جهان از قرقیزستان، عملکرد نزدیکی داشت اما در نهایت با نتیجه ۳ بر ۳ و با توجه به امتیاز آخر مغلوب شد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز محمد حسینوند پناهی با پیروزی در دیدار ردهبندی به مدال برنز رسید.
نتایج کامل دیدارهای فینال و ردهبندی پنج وزن نخست به شرح زیر است:
وزن ۵۵ کیلوگرم:
فینال: ایختیور باتیروف (ازبکستان) ۹ – لالیت (هند) صفر
ردهبندی: هوینگ شی (چین) ۹ – میزوکی اراکی (ژاپن) صفر
ردهبندی: محمد حسینوند پناهی (ایران) ۷ – اولانموراتبک اولو (قرقیزستان) یک
وزن ۶۳ کیلوگرم:
فینال: آفتاندیل تالایبک اولو (قرقیزستان) ۷ – عرفان جرکنی (ایران) ۲
ردهبندی: کیسی تانابه (ژاپن) ۹ – آزاتجان آچیلوف (ترکمنستان) صفر
ردهبندی: هیون وونگ چویی (کرهجنوبی) ۹ – اسلامجان بخراموف (ازبکستان) ۶
وزن ۷۷ کیلوگرم:
فینال: آکژول محموداف (قرقیزستان) ۳ – علی اسکو (ایران) ۳
ردهبندی: یونگهون نوح (کرهجنوبی) ۱۵ – امان (هند) ۱۴
ردهبندی: دونیورخان نکیبوف (ازبکستان) ۱۰ – کاهارمن کیسیمتوف (قزاقستان) یک
وزن ۸۷ کیلوگرم:
فینال: آسان ژانیشوف (قرقیزستان) ۱۱ – غلامرضا فرخی (ایران) ۴
ردهبندی: کومار سونیل (هند) ۵ – محمدکودیر رسولاف (ازبکستان) ۴
ردهبندی: نورسلطان تورسینوف (قزاقستان) ۹ – دولتمیرات بایراموف (ترکمنستان) صفر
وزن ۱۳۰ کیلوگرم:
فینال: امین میرزازاده (ایران) ۹ – رافائل تسیتسواشویلی (ازبکستان) صفر
ردهبندی: مینسئوک کیم (کرهجنوبی) ۴ – رومن کیم (قرقیزستان) صفر
ردهبندی: ونهائو جیانگ (چین) ۹ – یوتا نارا (ژاپن) ۲