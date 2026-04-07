سه فینالیست برای ایران در روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا
در پایان رقابتهای مقدماتی و نیمهنهایی پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در بیشکک قرقیزستان، سه نماینده ایران به فینال راه یافتند و دو کشتیگیر دیگر نیز راهی دیدار ردهبندی شدند.
به گزارش ایلنا، در روز دوم این مسابقات، محمدجواد رضایی، محمدامین حسینی و محمدهادی ساروی در اوزان ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان خود به دیدار فینال رسیدند. همچنین احمدرضا محسننژاد و علی احمدیوفا در اوزان ۶۷ و ۶۰ کیلوگرم راهی دیدار ردهبندی شدند.
در وزن ۸۲ کیلوگرم، شاهین بداغی کشتیگیر ایذهای تیم ملی قطر که پیش از این ۵ بر ۳ رویی لیو از چین را شکست داده بود، در مرحله نیمهنهایی نیز از سد حریف قزاقستانی خود گذشت تا فینالی تمام ایرانی میان او و محمدامین حسینی برگزار شود.
نتایج دیدارهای نیمهنهایی پنج وزن دوم به این شرح است:
وزن ۶۰ کیلوگرم:
علیشیر گانییف (ازبکستان) ۱۰ – یو شیوتانی (ژاپن) صفر
سی یونگ ری (کرهشمالی) ۸ – یربول کمالیف (قزاقستان) صفر
فینال: علیشیر گانییف (ازبکستان) – سی یونگ ری (کرهشمالی)
وزن ۶۷ کیلوگرم:
رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) ۹ – احمدرضا محسننژاد (ایران) صفر
کِنسوکه شیمیزو (ژاپن) ۵ – عبدالمالیک امینوف (ازبکستان) ۲
فینال: رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) – کِنسوکه شیمیزو (ژاپن)
وزن ۷۲ کیلوگرم:
محمدجواد رضایی (ایران) ۹ – شهزاد کوچکوروف (ازبکستان) صفر
آلماتبک امانبک (قزاقستان) ۳ – آمانتور اسماعیلوف (قرقیزستان) یک
فینال: محمدجواد رضایی (ایران) – آلماتبک امانبک (قزاقستان)
وزن ۸۲ کیلوگرم:
محمدامین حسینی (ایران) ۱۰ – پرینس (هند) صفر
شاهین بداغی (قطر) ۱۰ – ابراگیم ماگمادوف (قزاقستان) ۹
فینال: محمدامین حسینی (ایران) – شاهین بداغی (قطر)
وزن ۹۷ کیلوگرم:
محمدهادی ساروی (ایران) ۳ – اسلام یولویف (قزاقستان) یک
نیتش (هند) ۷ – زیگانگ وانگ (چین) ۲
فینال: محمدهادی ساروی (ایران) – نیتش (هند)