سه فینالیست برای ایران در روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

به گزارش ایلنا، در روز دوم این مسابقات، محمدجواد رضایی، محمدامین حسینی و محمدهادی ساروی در اوزان ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان خود به دیدار فینال رسیدند. همچنین احمدرضا محسن‌نژاد و علی احمدی‌وفا در اوزان ۶۷ و ۶۰ کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شدند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، شاهین بداغی کشتی‌گیر ایذه‌ای تیم ملی قطر که پیش از این ۵ بر ۳ رویی لیو از چین را شکست داده بود، در مرحله نیمه‌نهایی نیز از سد حریف قزاقستانی خود گذشت تا فینالی تمام ایرانی میان او و محمدامین حسینی برگزار شود.

نتایج دیدارهای نیمه‌نهایی پنج وزن دوم به این شرح است:

وزن ۶۰ کیلوگرم:

علیشیر گانی‌یف (ازبکستان) ۱۰ – یو شیوتانی (ژاپن) صفر

سی یونگ ری (کره‌شمالی) ۸ – یربول کمالیف (قزاقستان) صفر

فینال: علیشیر گانی‌یف (ازبکستان) – سی یونگ ری (کره‌شمالی)

وزن ۶۷ کیلوگرم:

رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) ۹ – احمدرضا محسن‌نژاد (ایران) صفر

کِنسوکه شیمیزو (ژاپن) ۵ – عبدالمالیک امینوف (ازبکستان) ۲

فینال: رازاک بیشیکیف (قرقیزستان) – کِنسوکه شیمیزو (ژاپن)

وزن ۷۲ کیلوگرم:

محمدجواد رضایی (ایران) ۹ – شهزاد کوچکوروف (ازبکستان) صفر

آلماتبک امانبک (قزاقستان) ۳ – آمانتور اسماعیلوف (قرقیزستان) یک

فینال: محمدجواد رضایی (ایران) – آلماتبک امانبک (قزاقستان)

وزن ۸۲ کیلوگرم:

محمدامین حسینی (ایران) ۱۰ – پرینس (هند) صفر

شاهین بداغی (قطر) ۱۰ – ابراگیم ماگمادوف (قزاقستان) ۹

فینال: محمدامین حسینی (ایران) – شاهین بداغی (قطر)

وزن ۹۷ کیلوگرم:

محمدهادی ساروی (ایران) ۳ – اسلام یولویف (قزاقستان) یک

نیتش (هند) ۷ – زیگانگ وانگ (چین) ۲

فینال: محمدهادی ساروی (ایران) – نیتش (هند)

