بیانیه جنجالی و پرکنایه تراکتور علیه پرسپولیس
باشگاه تراکتور با انتشار بیانیهای تند درباره شرایط ادامه لیگ برتر و برگزاری تورنومنت شش جانبه واکنش نشان داد و در بخشی از آن کنایههایی صریح را متوجه پرسپولیس کرد.
به گزارش ایلنا، مدیریت باشگاه تبریزی در تازهترین اطلاعیه رسمی خود، موضعگیری تند و قاطعی در قبال ایده تقابل ۶ تیم بالانشین جهت مشخص شدن فاتح رقابتهای لیگ برتر اتخاذ کرد. تیغ تیز انتقادات در این متن، با طعنههایی کاملاً آشکار، مستقیماً به سوی سرخپوشان پایتخت که در مقطع کنونی جایگاه ششم جدول را به خود اختصاص دادهاند، نشانه رفته است؛ تا جایی که نماینده آذربایجان صراحتاً تاکید کرده است برای رسیدن به جام، هیچ توجیه و منطقی جهت رویارویی با تیمی از میانههای جدول ردهبندی وجود ندارد.
متن بیانیه باشگاه تراکتور به شرح زیر است:
باشگاه تراکتور همانگونه که پیشتر نیز توسط محمدرضا زنوزی مطلق، مالک محترم باشگاه اعلام شده است، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مصوبات فدراسیون فوتبال و برنامهریزی سازمان لیگ، در ادامه مسابقات لیگ برتر حضور یابد. این باشگاه همواره بر تعیین عادلانه قهرمان، سهمیههای آسیایی و تیمهای سقوطکننده در جریان رقابتهای رسمی و در مستطیل سبز تأکید دارد.
بااینحال، در شرایطی که تیمهای مدعی صدر جدول در حال پیگیری تعیین تکلیف سرنوشت لیگ هستند، طرح دیدگاههایی از سوی برخی تیمهای میانه جدول که جایگاه آنها به روشنی مشخص است، قابل تامل و خارج از منطق رقابتی به نظر میرسد. بدیهی است اظهارنظر درباره نحوه تعیین قهرمان و سهمیههای آسیایی، بیش از همه در حوزه تیمهای بالانشین جدول معنا پیدا میکند.
همچنین پیشنهاد برگزاری تورنمنتی میان ۶ تیم برتر جدول، فاقد توجیه منطقی و ورزشی است. مشخص نیست بر اساس چه معیارهایی، تیمهای صدرنشین باید در قالب رقابتی جدید با تیمهای پایینتر به مصاف بپردازند. چنین طرحی نهتنها با اصول عدالت ورزشی همخوانی ندارد، بلکه باتوجهبه وجود شانس نظری برای سایر تیمها، محدودکردن رقابت به چند تیم خاص، محل ایراد جدی است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، با اشاره به برخی پیشنهاددهندگان این طرحها آمده است: تیمهایی که از مسیر جام حذفی نیز شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارند، نباید با ارائه فرمولهای غیرمتعارف، در روند طبیعی رقابتها اخلال ایجاد کنند. درصورتیکه قرار باشد سهمیهها خارج از چارچوب رقابتهای رسمی توزیع شود، چنین روندی مغایر با اصول حرفهای فوتبال خواهد بود.
در پایان باشگاه تراکتور بار دیگر تاکید میکند که تابع تصمیمات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بوده و در صورت برگزاری ادامه مسابقات، آماده حضور در رقابتها با حضور ۱۶ تیم و تعیین تکلیف قهرمان و سهمیههای آسیایی در زمین مسابقه است.