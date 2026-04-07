به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین پیکارهای هفته سی و یکم رقابت‌های سری آ، تیم فوتبال میلان در تقابلی سرنوشت‌ساز به مصاف ناپولی رفت که این جدال در نهایت با برتری یک بر صفر پارتنوپی به پایان رسید. این نتیجه سبب شد تا فاصله سرخ‌وسیاهان با اینتر صدرنشین در فاصله ۷ هفته مانده به پایان مسابقات، به ۹ امتیاز افزایش یابد.

ماسیمیلیانو آلگری، سکان‌دار فنی میلان، پس از قبول شکست مقابل ناپولی صراحتاً اعتراف کرد که تعقیب صدرنشین و کسب عنوان قهرمانی دیگر در دستور کار تیمش قرار ندارد و آن‌ها اکنون تمام توان خود را برای تثبیت جایگاه در رتبه‌های صعود به لیگ قهرمانان اروپا به کار خواهند بست.

سرمربی روسونری در تحلیل این مسابقه عنوان کرد: «این نبردی بود که در آن موقعیت‌های اندکی خلق شد. کاملاً حس می‌کردیم که یک ضربه می‌تواند سرنوشت بازی را رقم بزند و ناپولی با وجود تمرکز دفاعی ما، توانست از همان فرصت بهره ببرد.»

او در ادامه افزود: «در نیمه دوم انتظار می‌رفت که با سرعت بیشتری حملات را به سرانجام برسانیم، اما تردیدهای زیاد ما این اجازه را به حریف داد تا با بستن فضاها، فشار مضاعفی وارد کند. معتقدم انکونکو و فولکروگ نمایش مثبتی داشتند؛ به ویژه انکونکو که دوندگی زیادی برای تیم انجام داد، هرچند باید از فرصت‌هایش بهتر استفاده می‌کرد. در دنیای فوتبال، همین جزئیات برنده را مشخص می‌کنند.

ما در مجموع عملکرد خوبی داشتیم اما در بهره‌گیری از شانس‌ها و مهار ضدحملات دچار اشتباه شدیم. چندین بار در زمین حریف موفق به بازپس‌گیری توپ شدیم اما فقدان دقت در پاس‌های نهایی مانع از نتیجه‌گیری شد که باید حتماً در این بخش پیشرفت کنیم.»

آلگری در پاسخ به پرسشی درباره آرایش تاکتیکی تیمش خاطرنشان کرد: «استفاده از سیستم ۳-۳-۴ یک گزینه پیش‌روی ماست، اما اجرای آن به آمادگی جسمانی نفرات بستگی دارد. کریستین پولیسیچ تازه از دیدارهای ملی بازگشته و رافائل لیائو نیز پس از یک غیبت طولانی هنوز به فرم ایده‌آل نرسیده است.

اکنون باید بپذیریم که رقابت برای قهرمانی از دسترس ما خارج شده؛ اینتر پیشتاز است و ناپولی هم از ما فاصله گرفته، بنابراین تنها باید روی عملکرد خودمان متمرکز شویم.»

سکان‌دار میلان در پایان تصریح کرد: «اولویت قطعی ما در حال حاضر کسب سهمیه لیگ قهرمانان است. مسیر سختی در پیش داریم که عبور از آن نیازمند تداوم در کسب نتایج مثبت در بازی‌های آتی است و این هدف در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد.»

