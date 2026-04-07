پاسخ غیرمنتظره کونته به شایعه بازگشت روی نیمکت ایتالیا

به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته، مرد اول نیمکت ناپولی، پس از غلبه بر میلان در رقابت‌های سری آ، به شایعات پیرامون بازگشت به کادر فنی لاجوردی‌پوشان واکنش نشان داد و در عین حال یادآور شد که وضعیت تداوم حضورش در جمع پارتنوپی همچنان نیازمند بررسی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایتالیایی، این سرمربی سرشناس در خصوص گمانه‌زنی‌های اخیر عنوان کرد: «فراموش نکنید که در ماه‌های پایانی فصل گذشته، مطبوعات از جابه‌جایی من از ناپولی به سمت یوونتوس می‌گفتند. رسانه‌ها همواره به دنبال سوژه‌سازی هستند و قرار گرفتن نام من در فهرست‌های مختلف موضوع عجیبی نیست. اگر من در جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا بودم، قطعاً به دلایل گوناگون، نام کونته را هم در بین گزینه‌های نهایی قرار می‌دادم.»

او با یادآوری دوران حضورش در راس کادر فنی تیم ملی کشورش اضافه کرد: «من پیش از این مسئولیت هدایت ایتالیا را بر عهده داشته‌ام و با اتمسفر آن کاملاً آشنا هستم. آن تجربه برای من بسیار خوشایند بود، چرا که نمایندگی کشور یک اتفاق استثنایی است و نشستن روی نیمکت تیم ملی، اعتباری بزرگ محسوب می‌شود.»

کونته در رابطه با وضعیت همکاری‌اش با باشگاه فعلی‌اش خاطرنشان کرد: «یک فصل دیگر از تعهدم به ناپولی باقی مانده است و در انتهای فصل جاری طی نشستی با مدیریت باشگاه، در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.»

این مربی باتجربه همچنین به ریشه‌یابی مشکلات فوتبال ایتالیا پس از عدم راهیابی به جام جهانی برای سومین دوره پیاپی پرداخت و تصریح کرد: «به باور من، حتی اگر با برتری در ضربات پنالتی مقابل بوسنی راهی جام جهانی می‌شدیم، باز هم در مسیر ناکامی بودیم؛ زیرا در آن صورت همه از فوتبال زیبا و دستاوردهای بزرگ می‌گفتند، در حالی که در دنیای فوتبال، خروجی و نتایج حرف اول را می‌زنند. پس از غیبت در سه دوره متوالی، حالا وقت یک اقدام اساسی است. در دوره قبلی که سکان‌دار تیم ملی بودم، حرف‌های زیادی زده شد اما در عمل، باشگاه‌ها حمایت ناچیزی از تیم ملی داشتند.»

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود متذکر شد: «اکنون وضعیت موجود مثل یک فاجعه دیده می‌شود، اما در دل هر بحرانی، همواره کورسوی امیدی برای اصلاح وجود دارد. باید بپذیریم که بدون تغییرات بنیادین، شرایط چه با صعود و چه بدون آن، ایستا خواهد ماند. تیم ملی برای همه اولویت است و اکنون زمان برداشتن گام‌های عملی فرا رسیده است.»

