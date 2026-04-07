به گزارش ایلنا، در حالی که دو ماه از تعطیلی لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی می‌گذرد، بحث درباره ازسرگیری مسابقات یا تعیین تکلیف فصل جاری به شکل جدی در دستور کار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قرار گرفته است. آخرین مسابقه برگزار شده در لیگ دیدار استقلال و فجر سپاسی در ورزشگاه شهرقدس بود که با پیروزی ۲ بر ۱ استقلال به پایان رسید و آبی‌پوشان را با وجود یک بازی معوقه به صدر جدول رساند. پس از آن با آغاز جنگ، مسابقات لیگ به طور اجباری متوقف شد.

در همین راستا جلسه‌ای با حضور مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری برگزار شد، اما تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌رئیسه سازمان لیگ سپرده شد. تا این لحظه تنها خبر قطعی این است که در صورت ازسرگیری لیگ، مسابقات به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و استان کرمان به عنوان میزبان احتمالی این رقابت‌ها مطرح شده است.

در این میان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اعلام کرده که به زودی نشست خبری برگزار خواهد کرد تا درباره احتمال ادامه نیافتن مسابقات یا برنامه‌های پیشنهادی سازمان لیگ توضیح دهد. این موضوع در حالی مطرح شده که شب گذشته برنامه فوتبال برتر نیز به بررسی سرنوشت لیگ پرداخت و مدیرانی از جمله پیمان حدادی از پرسپولیس و منوچهر نیکفر از سپاهان در آن حضور داشتند؛ موضوعی که با واکنش سریع علی تاجرنیا همراه شد.

تاجرنیا پیش از پایان برنامه در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که یا لیگ باید به طور کامل ادامه پیدا کند یا در صورت لغو مسابقات، استقلال به عنوان قهرمان معرفی شود. او همچنین اعلام کرد استقلال در تورنمنت چندجانبه با حضور پرسپولیس شرکت نخواهد کرد. سرپرست مدیرعاملی استقلال با بازنشر این توییت در اینستاگرام نوشت: «بوی یک صحنه‌آرایی به مشام می‌رسد. چرا نماینده استقلال و تراکتور در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر غایب بودند؟»

در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای تعیین تکلیف لیگ مطرح شده است. یکی از پیشنهادها این است که ادامه مسابقات لغو شود و جدول فعلی ملاک قرار بگیرد؛ سناریویی که در آن استقلال به عنوان قهرمان معرفی خواهد شد. در مقابل، باشگاه پرسپولیس معتقد است به دلیل قابل جبران بودن اختلاف امتیاز و نابرابری تعداد بازی‌های تیم‌ها، جدول نیم‌فصل معیار عادلانه‌تری است؛ جدولی که در آن سپاهان صدرنشین است، پرسپولیس در رتبه دوم قرار دارد و استقلال سوم است.

از سوی دیگر پیشنهاد برگزاری تورنمنت شش‌جانبه با حضور تیم‌های اول تا ششم جدول نیز مطرح شده است؛ طرحی که باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس با آن موافقت کرده‌اند اما استقلال با آن مخالف است.

با وجود این اختلاف نظرها، هنوز تصمیم نهایی درباره سرنوشت لیگ اعلام نشده و حالا نگاه‌ها به نشست خبری مدیران باشگاه استقلال و تصمیمات آینده سازمان لیگ دوخته شده است.

