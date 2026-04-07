ترکیب احتمالی آرسنال / ادامه رویای اروپایی آرسنال
شاگردان آرتتا امشب در جدالی نفسگیر و تماشایی، در لیسبون به میدان میروند تا یکی از حساسترین آزمونهای اروپایی خود را پشت سر بگذارند.
به گزارش ایلنا، شامگاه سهشنبه، ورزشگاه اختصاصی اسپورتینگ لیسبون میزبانی نبرد رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را بر عهده خواهد داشت؛ جایی که آرسنال برای هموار کردن مسیر صعود به نیمهنهایی، به دنبال کسب نتیجهای مطلوب در خاک پرتغال است.
توپچیها در حالی پا به این میدان میگذارند که با میانگین تنها نیم گل خورده در هر مسابقه، عنوان رسوخناپذیرترین خط دفاعی قاره را یدک میکشند. شاگردان میکل آرتتا همچنین بر آمار درخشان هفت تقابل بدون شکست برابر حریف امشب تکیه دارند که پیروزی پرگل پنج بر یک در فصل گذشته، شاخصترین آنها به شمار میرود.
با این وجود، تاریخچه حضور لندنیها در این مرحله چندان مقتدرانه نیست؛ چرا که آنها تنها در ۳ مورد از ۸ تجربه اخیر خود در یکچهارم نهایی موفق به عبور از این سد شدهاند.
این واقعیت نشان میدهد که پیشینه مثبت به تنهایی ضامن موفقیت نخواهد بود و آرسنالیها برای دستیابی به هدف خود نیازمند ارائه نمایشی قدرتمند و فراتر از انتظار هستند.
در آستانه این دیدار، دغدغه اصلی آرتتا به ساختار تدافعی تیمش مربوط میشود. وضعیت گابریل ماگالائش که در جریان رقابتهای جام حذفی دچار آسیبدیدگی زانو شده بود، هنوز بهطور قطعی مشخص نیست و به احتمال فراوان کریستیان موسکرا در کنار ویلیام سالیبا مسئولیت حراست از عمق خط دفاع را بر عهده خواهد گرفت.
با این حال، بازگشت ستارههایی نظیر بوکایو ساکا و دکلان رایس که در بازیهای پایانی هفته استراحت کرده بودند، در کنار آمادگی یورین تیمبر پس از برطرف شدن مشکل کشاله ران، خبرهای امیدوارکنندهای برای کادر فنی آرسنال محسوب میشود.
در فاز تهاجمی، تمام نگاهها به ویکتور گیوکرش دوخته شده است؛ مهاجمی که به ورزشگاه سابق خود بازمیگردد، جایی که سابقه ثبت ۹۷ گل را در کارنامه دارد. او این شانس را دارد تا با گشودن دروازه تیم سابقش، به نخستین بازیکنی بدل شود که در این تورنمنت با پیراهن هر دو تیم موفق به گلزنی شده است؛ موضوعی که هیجان این تقابل را به اوج میرساند.
ترکیب احتمالی آرسنال: رایا، تیمبر، موسکرا، سالیبا، کالافیوری، زوبیمندی، رایس، اودگارد، مارتینلی، گیوکرش و ساکا.