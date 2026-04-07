ابهام در سرنوشت انتهای جدول لیگ برتر
با توقف لیگ برتر در هفته بیستوسوم، تیمهای پایین جدول در انتظار تصمیم نهایی سازمان لیگ درباره نحوه ادامه مسابقات و تعیین تکلیف سقوط هستند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای لیگ برتر تا هفته بیستوسوم ادامه داشت و نتایج هفتههای اخیر باعث شد فاصله امتیازی تیمهای نیمه پایین جدول به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که رقابت برای بقا در لیگ را حساستر از قبل کرده بود.
با این حال تعطیلی مسابقات به دلیل شرایط جنگی معادلات را تغییر داد. برخی تیمهای در معرض سقوط، بهویژه ذوبآهن و مس رفسنجان، امیدوار بودند که لیگ ادامه پیدا نکند و پرونده فصل جاری در همین مقطع بسته شود. پیشنهاد مورد نظر آنها این بود که لیگ بیستوپنجم با همین جدول به پایان برسد و با صعود دو تیم از لیگ یک، فصل آینده لیگ برتر با ۱۸ تیم برگزار شود.
در همین راستا سازمان لیگ جلسهای با حضور مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری برگزار کرد و حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ، آخرین وضعیت تصمیمگیریها را تشریح کرد؛ تصمیماتی که میتواند تیمهای پایین جدول را دوباره وارد رقابت برای بقا کند.
به گفته بهاروند برای ادامه فصل دو سناریو مطرح شده است: برگزاری مسابقات پیش از جام جهانی یا ادامه رقابتها پس از جام جهانی. همچنین مطرح شده که برای تعیین قهرمان، تورنمنتی میان تیمهای مدعی برگزار شود تا پیش از خردادماه تکلیف جام مشخص شود، در حالی که رقابت تیمهای در خطر سقوط احتمالا به بعد از جام جهانی موکول خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ همچنین از رد پیشنهاد افزایش تعداد تیمهای لیگ به ۱۸ تیم خبر داد و گفت: «برخی پیشنهاد لیگ ۱۸ تیمی را مطرح کردند اما این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت. قبلا چنین تجربهای داشتهایم و موفق نبوده است. با اضافه شدن چهار بازی بیشتر، تقویم مسابقات بسیار فشرده میشود و با توجه به مناسبتها و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، برگزاری چنین لیگی دشوار خواهد بود.»
در حال حاضر شرایط پایین جدول بسیار فشرده است؛ به طوری که تنها شش امتیاز بین منطقه سقوط و چهار تیم بالاتر از آن فاصله وجود دارد و در عین حال تعداد بازیهای انجام شده میان این تیمها نیز برابر نیست.
در این بخش از جدول، استقلال خوزستان با ۲۵ امتیاز از ۲۲ بازی، پیکان با ۲۴ امتیاز از ۲۳ بازی، شمسآذر قزوین با ۲۲ امتیاز از ۲۳ بازی، آلومینیوم اراک با ۲۲ امتیاز از ۲۲ بازی، ذوبآهن اصفهان با ۱۹ امتیاز از ۲۱ بازی و مس رفسنجان با ۱۵ امتیاز از ۲۲ بازی قرار دارند.