حدادی: لیگ باید در زمین فوتبال تمام شود
عضو هیئتمدیره پرسپولیس میگوید پایان دادن به لیگ با جدول فعلی عادلانه نیست و بهترین راه، برگزاری ادامه مسابقات در زمان مناسب است.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی درباره احتمال نیمهتمام ماندن لیگ برتر گفت: اینکه گفته شود مسابقات فوتبال به دلیل جنگ نیمهتمام مانده، برای کشور تصویر خوبی ایجاد نمیکند. در حالی که برخی کشورهای منطقه همچنان لیگهای خود را برگزار میکنند، درست نیست که مسابقات ما متوقف بماند.
او تأکید کرد: نگاه باشگاه پرسپولیس این است که لیگ باید در فضای فوتبالی به پایان برسد و نتیجه رقابتها در زمین مشخص شود. تیمها برای این فصل هزینههای زیادی کردهاند و عدالت ایجاب میکند مسابقات برگزار شود.
حدادی ادامه داد: حتی اگر لازم باشد میتوان ادامه لیگ را پس از جام جهانی برگزار کرد و فصل آینده را با تأخیر و به شکل فشرده آغاز کرد. خواسته باشگاه پرسپولیس این است که لیگ به پایان برسد. ما تنها باشگاهی هستیم که کادرفنی و سرمربی خارجی داریم و حتی این ریسک وجود دارد که سرمربیمان برنگردد، اما با این حال خواسته هواداران و سهامداران ما برگزاری مسابقات است. درباره زمان و محل برگزاری هم تابع تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هستیم.
او در واکنش به پیشنهاد پایان لیگ با جدول فعلی گفت: چنین تصمیمی عادلانه نیست. در بسیاری از فصلهایی که پرسپولیس قهرمان شده، بخش مهمی از امتیازات را در هفتههای پایانی به دست آوردهایم. به عنوان مثال در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پس از شکست مقابل سپاهان خیلیها تصور میکردند قهرمان نمیشویم، اما در ادامه هفت بازی پایانی لیگ و سه بازی جام حذفی را بردیم و سهگانه گرفتیم.
حدادی اضافه کرد: حتی در فصلی دیگر تا هفته بیستوسوم هشت امتیاز از استقلال عقب بودیم، اما در نهایت قهرمان شدیم. بنابراین شرایط جدول میتواند در هفتههای پایانی تغییر کند. در حال حاضر هم تنها دو امتیاز با صدر فاصله داریم و هنوز بازیهایی با رقبای مستقیم پیش رو داریم.
او درباره اختلاف امتیازی گفت: ما پیگیر دو امتیاز مورد اختلاف در دادگاه حکمیت ورزش هستیم. این امتیازها به استقلال و تراکتور داده شد اما به پرسپولیس تعلق نگرفت و باشگاههای دیگری مثل سپاهان و گلگهر هم نسبت به آن اعتراض دارند.
حدادی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد لیگ برگزار نشود، باید برای معرفی نمایندگان ایران در آسیا یک معیار عادلانه در نظر گرفته شود. از نگاه ما جدول نیمفصل مبنای مناسبتری است، چون در آن مقطع همه تیمها تعداد مساوی بازی انجام دادهاند. در حالی که در جدول فعلی برخی تیمها هفت یا هشت بازی باقیمانده دارند و حدود ۲۵ درصد مسابقات هنوز برگزار نشده است. وقتی ۲۴ امتیاز در دسترس است، فاصله هفت امتیازی هم میتواند جبران شود.