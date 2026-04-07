همراهی عالیترین مقام ورزش کشور و روسای فدراسیونها با پویش ملی «جانفدا برای ایران»
وزیر ورزش و جوانان به اتفاق معاونان، مسئولان ستادی، مدیران استانی و روسای فدراسیونهای ورزشی، به پویش ملی «جانفدا برای ایران» پیوستند.
به گزارش ایلنا، بالاترین مقام اجرایی ورزش کشور در کنار کادر معاونان، مسئولان بخشهای ستادی و استانی و همچنین متولیان تمامی فدراسیونهای ورزشی، آمادگی خود را برای همراهی با حرکت «جانفدا برای ایران» اعلام کردند. این جریان ملی در مدت اخیر با مشارکت وسیع نخبگان ورزش، مجموعههای فدراسیونی، هیئتهای فعال در استانها و باشگاههای مختلف، ابعاد گستردهتری به خود گرفته است.
مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، ضمن اعلام حمایت تمامقد از این پویش، بر جایگاه کلیدی و اثرگذار اهالی ورزش در صیانت از آرمانهای ملی و ارتقای وفاق اجتماعی پافشاری کرد. وی با یادآوری نقش قهرمانان به عنوان سمبلهای پایداری، کوشش و سربلندی میهن در عرصههای جهانی، عنوان کرد: «جامعه ورزش همواره در لحظات سرنوشتساز، در کنار آحاد ملت و در مسیر صیانت از شکوه ایران اسلامی، حضوری پویا و امیدبخش داشته است.»
این مقام مسئول در کمیته ملی المپیک با ارج نهادن به منش فداکارانه و تعهد میهنی ورزشکاران، کادر فنی و مدیران، تاکید کرد: «همسویی با پویش جانفدا، مظهر واقعی یکپارچگی ملی و گویای آمادگی تمامعیار ورزشیها برای مقابله با هر نوع تهدید و حفاظت از اقتدار ایران است. اهالی ورزش که در بستر فرهنگ پهلوانی و وفاداری به این سرزمین پرورش یافتهاند، امروز با صراحت اعلام میدارند که در مسیر پاسداشت شرف و سربلندی کشور، تا آخرین توان ایستادگی کرده و با افتخار در راه وطن جانفشانی خواهند کرد.»
در همین راستا، علی پاکدامن در رشته شمشیربازی، میلاد وزیری در تیراندازی با کمان و فاضل اتراچالی در رشته کبدی که از اعضای کمیسیون ورزشکاران به شمار میروند، با تاکید بر لزوم حفظ انسجام جامعه ورزش در کنار مردم برای دفاع از مرزهای کشور، رسماً به این پویش ملحق شدند.
پیش از این نیز چهرههایی نظیر محمود خسرویوفا، ریاست کمیته ملی المپیک، مهدی علینژاد دبیرکل این نهاد و ثریا آقایی، عضو کمیسیون ورزشکاران و کمیته بینالمللی المپیک، همراه با گروه کثیری از مردم و اهالی ورزش به این حرکت ملی پیوسته بودند.