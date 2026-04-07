ماجدی: فیفا و اینفانتینو باید امنیت ایران در جام جهانی را تضمین کنند

به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی رئیس هیات فوتبال استان تهران درباره جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور گفت: «اقدامات دشمنان خبیث نشان داد که آنها هیچ حد و مرزی نمی شناسند و به هیچ اصولی پایبند نیستند. هرچند با جانفشانی نیروهای مسلح و حضور حماسی مردم در میادین و شهرها تصورات خام دشمنان نقش بر آب شده است و این رشادت‌ها جای تقدیر دارد.»

رئیس هیات فوتبال استان تهران در ادامه ضمن اشاره به ماجرای مدرسه شجره طیبه شهر میناب تاکید کرد: «حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن غیرنظامی نشان دهنده خوی وحشی گری آنها است. دختران بی گناه در مدرسه شجره طیبه میناب معصومانه از بین ما پر کشیدند. این سند جنایت آمریکا و اسرائیل است و امیدوارم به سزاری اعمال شان برسند.»

او در ادامه گفت: «حمله به اماکن ورزشی از دیگر اقدامات جنایتکارانه این دو رژیم است که نشان از درماندگی آنها دارد. با این حا باید تاکید کنم که وحدت و همدلی مردم ستودنی است و آنها نشان دادند که اجازه نمی‌دهند بیگانگان سرنوشتشان را رقم بزنند.»

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص بازی‌های تدارکاتی تیم ملی در ترکیه گفت: «فارغ از نتایج رقم خورده حضور ایران در ترکیه با وجود شرایط و محدودیت های موجود قابل توجه است. بازیکنان تیم ملی هم پیش از هر دو بازی یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی سوم را زنده نگه داشتند و این بسیار امید بخش بود.»

ماجدی به حضور تیم ملی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: «چشم دنیا به این تورنمنت است و با حضور در جام جهانی می توانیم پیام خود را به دنیا برسانیم. تیم ملی با شایستگی به جام جهانی صعود کرده و حالا باید با تمام توان در این رقابت‌ها حاضر شود. در این بین انتظار می رود فدراسیون جهانی فوتبال و شخص اینفانتینو علیرغم محکوم نکردن بمباران مدرسه میناب و شهادت و پرپر شدن غنچه های ایرانی همان طور که پیشتر هم قول داده بود، امنیت لازم را برای حضور تیم ایران در جام جهانی فراهم کند.»

ماجدی در انتهای سخنان خود گفت: «کشور میزبان طبق تعهدی که به فیفا داده موظف است همه شرایط را برای همه کشورها از جمله ایران عزیز و بزرگ مهیا سازد و ما منتظریم تیم ملی با قدرت در جام جهانی حاضر شود.»

