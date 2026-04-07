پاسخ منفی استقلال به طرح جدید سازمان لیگ

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال با برنامه پیشنهادی سازمان لیگ مخالفت کرد. بر اساس یکی از طرح‌های مدنظر این سازمان، در صورتی که امکان تداوم تمامی دیدارهای باقیمانده میسر نگردد، یک تورنومنت ۶ جانبه با حضور تیم‌های بالای جدول برگزار خواهد شد تا وضعیت قهرمانی و سهمیه‌های قاره‌ای فوتبال ایران مشخص شود. با این حال، آبی‌پوشان پایتخت معتقدند این شیوه تعیین قهرمان عادلانه نیست و بر حفظ حقوق خود پافشاری می‌کنند.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و در صفحه شخصی خود آورده است: «یا ادامه کامل لیگ یا اعلام قهرمانی استقلال؛ با تیمی که ۷ امتیاز اختلاف داریم در یک تورنمنت شرکت نمی‌کنیم.»

مطابق این اظهارات، صدرنشین فعلی مسابقات تنها دو مسیر را پیش روی مسئولان می‌بیند؛ یا برگزاری تمامی مسابقات طبق تقویم قبلی و یا معرفی این تیم به عنوان قهرمان فصل، و به هیچ وجه حاضر به پذیرش فرمت‌های جایگزین برای تعیین برنده نهایی نیست.

