فرنگیکاران ایران در آستانه تصاحب ۴ نشان طلا در پنج وزن نخست
در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا، چهار نماینده تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شدند با شکست رقبا به دیدار نهایی پنج وزن اول صعود کنند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی قاره کهن از روز دوشنبه در شهر بیشکک کلید خورد و چهار نماینده تیم ملی ایران در مرحله نیمهنهایی به رقابت با حریفان پرداختند.
در رقابتهای دسته ۵۵ کیلوگرم، محمد حسینوند پناهی در گام اول مقابل نورزات کابدی رخیموف از کشور قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر صاحب برتری شد. او در مرحله بعدی با اختیار باتیروف ازبکستانی سرشاخ شد که با حساب ۱۰ بر صفر شکست خورد. وی تلاش خود را برای کسب مدال در دیدار ردهبندی دنبال میکند.
در پیکارهای وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی پس از قرعه استراحت در مرحله اول، در دور دوم با برنده جدال هانگ وونگ چویی از کره جنوبی روبرو شد که با پیروزی ۷ بر یک به نیمهنهایی رسید. او در جدال با اسلام باخراموف ازبکستانی با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی دست یافت تا مسافر فینال شود.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو بعد از استراحت در گام نخست، در مرحله دوم با یونگ هون نوح کرهای مبارزه کرد که با حساب ۵ بر ۲ برنده شد و به نیمهنهایی صعود کرد. امان از هندوستان رقیب بعدی اسکو در این مسیر بود که کشتیگیر کشورمان با نتیجه ۱۳ بر ۳ او را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد.
در دسته ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در مسابقه اول با محمد سلطان زودا از تاجیکستان روبهرو شد که با اجرای چهار بارانداز در زمانی کمتر از ۲ دقیقه، ۹ بر صفر پیروز گشت. وی در دور بعد با محمدکودیر رسول اف ازبکستانی تقابل کرد که موفق شد رقیب خود را ۹ بر صفر از پیش رو برداشته و به نیمهنهایی برسد. فرخی جهت صعود به فینال، کومار سونیل هندی را در یک دقیقه با حساب ۹ بر صفر شکست داد و فینالیست شد.
در رقابتهای سنگینوزن (۱۳۰ کیلوگرم)، امین میرزازاده پس از استراحت در دور اول، در مرحله دوم به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت که با برتری ۹ بر صفر برابر کشتیگیر میزبان راهی نیمهنهایی شد. کیم سئونگ از کره جنوبی رقیب پایانی امروز میرزازاده بود که ملیپوش سنگینوزن ایران توانست حریفش را ۸ بر صفر مغلوب کرده و به فینال صعود کند. دیدارهای فینال و ردهبندی این پنج وزن در شامگاه فردا به انجام خواهد رسید.