پسربچه بوسنیایی و نقش جنجالی در حذف ایتالیا

به گزارش ایلنا، دیدار پلی‌آف بوسنی و ایتالیا برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان حاشیه‌ساز است. در جریان ضربات پنالتی این مسابقه، «آفان چیزمیچ» جمع‌کننده توپ ۱۴ ساله، با اقدامی هوشمندانه برگه راهنمای جان‌لوئیجی دوناروما را از کنار دروازه برداشت؛ برگه‌ای که اطلاعاتی درباره نحوه ضربه زدن بازیکنان حریف در آن ثبت شده بود.

این اقدام ساده اما تأثیرگذار، تمرکز دروازه‌بان ایتالیا را برهم زد و در نهایت او نتوانست تیمش را از حذف نجات دهد. این نوجوان در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی بوسنی توضیح داد: «در آن برگه مشخص شده بود بازیکنان پنالتی را به کدام سمت می‌زنند؛ چپ، راست یا وسط. آن را برداشتم و از محوطه دور شدم.»

وی درباره واکنش دوناروما نیز گفت: «او به اطراف نگاه می‌کرد و حتی تصور می‌کرد مشکل از نیروهای امنیتی است. کاملاً عصبانی و ناامید شده بود.»

پس از این اتفاق، شبکه «Face TV» بوسنی با این نوجوان تماس گرفت و علاوه بر انجام مصاحبه، پیشنهادی برای همراهی تیم ملی این کشور در جام جهانی به او ارائه داد؛ پیشنهادی که می‌تواند زندگی فوتبالی او را وارد مرحله‌ای جدید کند.

در عین حال، چیزمیچ تصمیم گرفته از این اتفاق جنبه‌ای انسانی بسازد. او اعلام کرد: «وقتی به خانه رفتم، برگه را به پدرم نشان دادم. تصمیم گرفتیم آن را به حراج بگذاریم و تمام درآمدش را صرف امور خیریه کنیم.»

اکنون این نوجوان باید درباره پیشنهاد حضور در جام جهانی تصمیم بگیرد، اما آنچه مشخص است، نام او پس از این اتفاق جنجالی، به‌عنوان یکی از چهره‌های خاص این مسیر صعود در ذهن‌ها ماندگار شده است.

انتهای پیام/