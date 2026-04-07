زانوی مصدوم نیمار زیر تیغ جراحان!
ستاره برزیلی سانتوس در ادامه روند درمانی خود، بار دیگر زانویش را به تیغ جراحان سپرد تا شانس حضور در جام جهانی پیشرو را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، نیمار جونیور، مهاجم تیم سانتوس، در جریان فیفادی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت. «کوکا»، سرمربی این تیم، پیش از دیدار مقابل کوئنکا در کوپا سودامریکانا اعلام کرد: «نیمار در این مدت تمرین نکرد و چند روزی را صرف ریکاوری پس از یک اقدام پزشکی کرد.»
بر اساس این گزارش، نیمار پس از پایان فصل گذشته لیگ برزیل نیز به توصیه پزشکان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و اکنون، تنها چند ماه بعد، بار دیگر برای انجام یک درمان ترمیمی اقدام کرده است. این روش درمانی با استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) انجام شده و با هدف تقویت بافتهای آسیبدیده در زانوی او صورت گرفته است.
این بازیکن ۳۳ ساله زمان انجام این عمل را بهگونهای انتخاب کرد که با وقفه بازیهای ملی همزمان باشد؛ دورهای که انتظار داشت به تیم ملی برزیل دعوت شود. با این حال، او اکنون وارد یک برنامه بازتوانی اختصاصی شده تا در ماههای منتهی به جام جهانی، با آمادگی کامل به میادین بازگردد.
هدف اصلی نیمار از این روند درمانی، جلب نظر کادر فنی تیم ملی برزیل به هدایت کارلو آنچلوتی و قرار گرفتن در فهرست ۲۶ نفره این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ تورنمنتی که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد و احتمالاً آخرین حضور این ستاره در این رقابتها خواهد بود.