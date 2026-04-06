به گزارش ایلنا، یک خبرنگار ازبکستانی از مقصد احتمالی پنج بازیکن ملی‌پوش این کشور که در سه باشگاه بزرگ فوتبال ایران بازی می‌کنند پرده برداشته است. این بازیکنان در شرایط فعلی و به‌دنبال وقفه در مسابقات فوتبال ایران، به‌دنبال حفظ آمادگی مسابقه‌ای هستند؛ موضوعی که برای تیم ملی ازبکستان و برنامه‌های آماده‌سازی آن برای حضور در جام جهانی اهمیت زیادی دارد.

در صدر این فهرست نام اوستون اورونوف، وینگر تکنیکی پرسپولیس، دیده می‌شود. این بازیکن که یکی از مهره‌های کلیدی سرخ‌پوشان محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد با باشگاه اندیجان به توافق رسیده تا برای مدتی کوتاه در لیگ ازبکستان به میدان برود و آمادگی خود را حفظ کند.

جلال‌الدین ماشاریپوف، هافبک تاثیرگذار استقلال، دیگر بازیکنی است که احتمالاً راهی لیگ ازبکستان خواهد شد. گفته می‌شود او در آستانه پیوستن به پاختاکور قرار دارد تا با ادامه حضور در رقابت‌های رسمی، ریتم مسابقه‌ای خود را از دست ندهد.

در خط دفاعی نیز رستم آشورماتوف، مدافع استقلال و یکی از ارکان تیم ملی ازبکستان، به نوبهار نزدیک شده است؛ هرچند باشگاه آلمالیق هم برای جذب او وارد رقابت شده است. این انتقال موقت می‌تواند به آشورماتوف کمک کند تا در آستانه اردوهای ملی در بهترین شرایط بدنی باقی بماند.

در خط حمله، ایگور سرگیف، مهاجم پرسپولیس، به توافق نهایی با نفتچی فرغانه نزدیک شده است. سرگیف که در مدت حضورش در پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشت، امیدوار است با بازی در لیگ کشورش روند گلزنی و آمادگی خود را حفظ کند.

در نهایت اودیل خامروبکوف، هافبک دفاعی تراکتور، نیز گزینه پیوستن به پاختاکور است. این بازیکن که به نظم تاکتیکی و دوندگی بالا شناخته می‌شود، احتمالاً در صورت نهایی شدن انتقالش هم‌تیمی ماشاریپوف خواهد شد.

در مجموع، این جابه‌جایی‌ها بیشتر به‌عنوان تصمیمی موقت برای حفظ آمادگی بازیکنان در مقطع فعلی تلقی می‌شود و با تغییر شرایط فوتبال ایران، احتمال بازگشت آن‌ها به تیم‌هایشان همچنان وجود دارد.

