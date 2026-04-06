علیزاده سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ ساله‌های والیبال شد

علیزاده سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ ساله‌های والیبال شد
رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی عبدالرضا علیزاده را به عنوان سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی عبدالرضا علیزاده را به عنوان سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال کشورمان منصوب کرد. 

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم ملی زیر ۱۸ سال کشورمان اردوهای آمادگی خود را از ۲۲ اردیبهشت ماه زیر نظر عبدالرضا علیزاده به عنوان سرمربی و کامران شریفی به عنوان سرپرست در شهرستان نور آغاز خواهد کرد تا خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه در بحرین برگزار می‌شود، آماده کند.

وی به عنوان بهترین لیبرو کاپ آسیا ۲۰۱۰ انتخاب شد و به او لقب بهترین لیبرو آسیا را دادند. عبدالرضا علیزاده چندین سال در تیم ملی نوجوانان حضور داشت و موفقیت‌های بسیاری را به دست آورد. او در سال ۱۳۸۸ به تیم ملی بزرگسالان دعوت شد. همچنین در لیگ جهانی ۲۰۱۴ هم برای تیم ملی ایران بازی کرد و عنوان چهارمی لیگ جهانی و عنوان پنجمین دریافت‌کننده برتر مسابقات را کسب کرد.

علیزاده که در جشن سال والیبال ایران عنوان بهترین مربی مرد سال را به خود اختصاص داد و در رقابت‌های لیگ برتر هدایت تیم شهرداری ارومیه را برعهده داشت، سال گذشته به عنوان دستیار روبرتو پیاتزا در تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران فعالیت می‌کرد.

