همکاری باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی تعلیق شد

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، از تعلیق همکاری با افشین پیروانی سرپرست تیم بزرگسالان این تیم خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

باشگاه پرسپولیس ضمن محکومیت شدید حملات و اقدامات خصمانه رژیم متخاصم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزش‌ها و منافع ملی تأکید می‌کند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در روزها و ایامی که شاهد حملات کشور متخاصم آمریکا به کشور عزیزمان هستیم، سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به این کشور، مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است. بر همین اساس و در راستای صیانت از جایگاه و شأن باشگاه پرسپولیس، همکاری با ایشان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

باشگاه همچنین اعلام کرده است: تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، پس از بازگشت ایشان به ایران عزیز و برگزاری جلسه کمیته انضباطی باشگاه اتخاذ و به اطلاع هواداران خواهد رسید.

در پایان، باشگاه پرسپولیس بر تعهد خود نسبت به اصول حرفه‌ای، انضباطی و ارزش‌های ملی تأکید کرده و اعلام می‌دارد در قبال هرگونه اقدام خارج از چارچوب، قاطعانه و مسئولانه عمل خواهد کرد.

