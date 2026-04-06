همکاری باشگاه پرسپولیس با افشین پیروانی تعلیق شد

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

باشگاه پرسپولیس ضمن محکومیت شدید حملات و اقدامات خصمانه رژیم متخاصم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزش‌ها و منافع ملی تأکید می‌کند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در روزها و ایامی که شاهد حملات کشور متخاصم آمریکا به کشور عزیزمان هستیم، سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به این کشور، مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است. بر همین اساس و در راستای صیانت از جایگاه و شأن باشگاه پرسپولیس، همکاری با ایشان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

باشگاه همچنین اعلام کرده است: تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، پس از بازگشت ایشان به ایران عزیز و برگزاری جلسه کمیته انضباطی باشگاه اتخاذ و به اطلاع هواداران خواهد رسید.

در پایان، باشگاه پرسپولیس بر تعهد خود نسبت به اصول حرفه‌ای، انضباطی و ارزش‌های ملی تأکید کرده و اعلام می‌دارد در قبال هرگونه اقدام خارج از چارچوب، قاطعانه و مسئولانه عمل خواهد کرد.

