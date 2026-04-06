صحبتهای متفاوت وینیسیوس پیش از تقابل با بایرن
ستاره برزیلی رئال مادرید در آستانه دیدار حساس با بایرن مونیخ درباره شرایط خود و ارتباطش با مربی پیشین رئال صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، کهکشانیها در شامگاه سهشنبه و در چهارچوب دور رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در استادیوم سانتیاگو برنابئو و با پشتوانه تماشاگران خودی، پذیرای بایرن مونیخ خواهند بود. نماینده اسپانیا در این نبرد تماشایی در پی آن است تا با اتکا به امتیاز میزبانی و کسب یک برتری ارزشمند، مسیر صعود خود به جمع ۴ تیم برتر این تورنمنت را هموارتر سازد. پیش از آغاز این بازی، وینیسیوس جونیور در سالن کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
بحث اصلی بازی با بایرن
«قطعاً ارتباط بین بازیکنان و هواداران. این همیشه پویایی بازیهای خانگی و مسابقات لیگ قهرمانان را تغییر میدهد. تیم خوبی مقابل ما قرار میگیرد، اما ما در این نوع بازیها تجربه داریم و امیدوارم بتوانیم کارها را خوب انجام دهیم.»
افت مقطی و موقتی رئال
«روزهای خوب و بد وجود دارد، بعضی روزها تمرکزمان بیشتر یا کمتر است. همین در مایورکا اتفاق افتاد. ما تازه از تعطیلات برگشته بودیم و همانطور که مربی گفت، اگر ۲۰۰ درصد نباشید، بازیها را نمیبرید.»
به تمدید قرارداد و ادامه حضور در برنابئو فکر میکنی؟
«امیدوارم بتوانم مدت زیادی اینجا بمانم. هنوز یک سال از قراردادم باقی مانده است اما خیلی آرام هستم. اعتماد رییس باشگاه را دارم. در زمان مناسب قرارداد را تمدید میکنم و مدت طولانی اینجا میمانم، چون این باشگاه رویایی من است.»
با ژابی مشکل داشتی؟
«بازی کردم، اما دقایق زیادی نه. هر مربی روشهای خودش را دارد و من آنطور که او میخواست با او ارتباط برقرار نکردم. اما این یک تجربه یادگیری بود و امیدوارم بتوانم با آربلوا ادامه بدهم که ارتباط فوقالعادهای با او دارم و همیشه به من اعتماد کرده است.»
رابطه تو با آربلوا چگونه است؟
«با آربلوا ارتباط خاصی داشتهام، درست مثل ارتباطی که با آنچلوتی داشتم. او همیشه به وضوح گفته که از من چه میخواهد. من همیشه بهترین تلاشم را کردهام و همچنان همین کار را میکنم. فکر نمیکنم تا حالا اینقدر طولانی بدون گلزنی مانده باشم. از این دوره سخت چیزهای زیادی یاد گرفتهام و میخواهم همچنان یاد بگیرم. بهترین بازیکنان همیشه بازمیگردند.»
رابطه با امباپه
«مردم چیزهای زیادی میگویند. کیلیان اینجاست تا به ما کمک کند. با گلهایش به ما اعتماد به نفس میدهد. فردا باید متمرکز باشیم. بازی سختی است که در آن بازیکنان بزرگ تفاوت را رقم میزنند و امباپه یکی از آنهاست.»
وضعیت بدنی و روحی شخصی و کل تیم
«الان احساس خیلی خوبی دارم. این فصل زمانهای سختی داشتم. وقتی گل نمیزدم و هواداران هو میکردند، اما همه اینها یک تجربه یادگیری بود. از نظر بدنی آمادهام. سفر با تیم ملی کمی شرایط را تغییر میدهد چون همه چیز عوض میشود. در باشگاه و همینطور در خانه با فیزیوتراپیستم کار میکنم تا صددرصد برای تیمم آماده باشم.»
احتمال غیبت هری کین
«آنها با نبود او تغییر میکنند چون گلهای زیادی میزند، اما تیم فوقالعادهای دارند با بازیکنانی که میتوانند پست عوض کنند. هر کسی که بازی کند بسیار خطرناک خواهد بود و ما باید آماده باشیم.»
آیا وقتی میگویند هنگام بازی کنار امباپه مثل همیشه دفاع نمی کنی ناراحت میشوی؟
«البته که ناراحتکننده است، اما مردم هر چه بخواهند میگویند. ما باید به حرف مربی گوش بدهیم. چیزهایی که از بیرون میآید روی ما تأثیر نمیگذارد. ما میتوانیم همدیگر را بهتر کنیم.»
مبارزه با نژادپرستی
«موضوع پیچیدهای است و زیاد اتفاق میافتد. امیدوارم لامین یامال هم بتواند این مبارزه را ادامه دهد. ما پول داریم اما سیاهپوستان فقیر مشکلات بیشتری از ما دارند. نمیگویم اسپانیا، آلمان یا پرتغال کشورهای نژادپرستی هستند، اما در هر کشوری نژادپرست وجود دارد و اگر در کنار هم مبارزه کنیم، امیدوارم بازیکنان و افراد دیگر کمتر چنین چیزهایی را تجربه کنند.»
عصبانیت از ژابی در الکلاسیکو
«لحظه خوبی نبود و از همه عذرخواهی کردم. دوست دارم در همه بازیها بازی کنم و در هیچکدام تعویض نشدم. بعداً با ذهنی آرامتر میتوانی بفهمی که اشتباه کردهای. من جوان هستم و هر روز تجربه جدیدی است که میتوان از آن بهتر شد.»
بازگشت میلیتائو
«از بازگشت او واقعاً خوشحالم. او یکی از بهترین دوستان من است. بهترین مدافع میانی جهان است و وقتی او کنار ماست بهتر میشویم. وقتی همه بازیکنان برگردند قویتر هستیم. حالا جود، میلیتائو و سبایوس هم در حال بازگشت هستند…»