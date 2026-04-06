درخشش اکرت و پایان طلسم طولانی استاندارد لیژ

به گزارش ایلنا، استاندارد لیژ سرانجام توانست به دوره‌ای طولانی از ناکامی در پلی‌آف‌های ژوپیر لیگ بلژیک پایان دهد و پس از حدود ۱۸۰۰ روز در این مرحله به پیروزی برسد. در این برد مهم، دنیس اکرت ستاره اصلی میدان بود.

در نیمه نخست مسابقه، بازی متعادلی میان استاندارد لیژ و لوون جریان داشت، اما در نیمه دوم تیم میزبان نمایش بهتری ارائه داد و با در اختیار گرفتن جریان مسابقه، فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد.

نقطه عطف بازی در دقیقه ۶۰ رقم خورد؛ زمانی که دنیس اکرت آینسا به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و روند مسابقه را تغییر داد. این مهاجم ایرانی‌الاصل که اخیراً برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شده بود اما به‌دلیل صادر نشدن مجوز فیفا فرصت بازی در دیدارهای دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا را از دست داد، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش داشت.

اکرت پس از ورود به زمین دو گل به ثمر رساند و علاوه بر آن یک پنالتی نیز برای تیمش گرفت تا تاثیر مستقیمی روی نتیجه مسابقه داشته باشد. عملکرد او باعث شد استاندارد لیژ در نهایت طلسم چندساله خود در این رقابت‌ها را بشکند.

سرمربی استاندارد لیژ پس از بازی به تاثیر تعویض‌ها در این پیروزی اشاره کرد، اما در میان تمام بازیکنان نیمکت‌نشین، این اکرت بود که به‌عنوان برگ برنده تیمش شناخته شد.

این پیروزی علاوه بر اهمیت امتیازی، از نظر روحی نیز برای استاندارد لیژ بسیار ارزشمند است؛ تیمی که در سال‌های اخیر بارها در مرحله پلی‌آف ناکام مانده بود، حالا با درخشش مهاجم ایرانی‌الاصل خود بار دیگر امید گرفته است.

با این نتیجه، استاندارد همچنان در تعقیب خنک باقی ماند و امیدهایش برای کسب سهمیه پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا را حفظ کرد. در عین حال، دبل اکرت برابر لوون می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت او به روزهای خوبش باشد.

این مهاجم ۲۷ ساله در مرحله نخست فصل جاری ژوپیر لیگ بلژیک طی ۲۷ مسابقه تنها سه گل به ثمر رسانده بود، اما نمایش تاثیرگذارش در این دیدار نشان داد همچنان می‌تواند مهره‌ای مهم برای استاندارد باشد و احتمال دارد در بازی آینده، پس از دو هفته دوری از ترکیب، دوباره در جمع ۱۱ بازیکن اصلی قرار بگیرد.

