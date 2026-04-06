کامیابینیا: جنگ یک فاجعه زنده است
بازیکن سابق پرسپولیس، با انتشار یک متن احساسی در شبکههای اجتماعی به وضعیت این روزهای کشور واکنش نشان داده است.
به گزارش ایلنا،کمال کامیانینیا بازیکن سابق تیمهای نفت تهران، پرسپولیس و ذوب آهن در صفحه شخصی خود به اتفاقات اخیر و جنگ تحمیلی واکنش نشان داده است. او در بخشی از یک استوری احساسی نوشته: "ایران فقط یک خاک نیست، ریشه ماست... خاطره پدرانمان، آینده فرزندانمان ...، اگر زیرساختها میسوزد، اگر چراغ کارخانهای خاموش میشود، اگر جوانی امیدش را از دست میدهد... این فقط یک خبر نیست، یک «فاجعه زنده» است."
کامیابینیا در ادامه نوشته است: "درد آنجاست که بعضیها از دور، از امنیت، نشستهاند و برای ویرانی همین خاک کف میزنند.. نمیفهمند هر آجر که میریزد، روی زندگی یک ملت فرو میریزد... روی عزت، روی آینده، روی نفس کشیدن ما."
در بخش پایانی این استوری اینستاگرامی چنین نوشته شده است: همچنین در ادامه آمده است: "اینجا بحث سیاست نیست... بحث «شرف» است. بحث این است که وقتی خانهات آتش گرفت آب میآوری، نه اینکه بنشینی و شعلهها را تشویق کنی. ایران میماند... با تمام زخمهایش... اما تاریخ فراموش نمیکند چه کسانی کنار مردم ایستادند و چه کسانی پشت به وطن کردند."