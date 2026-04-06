هشدار درباره شرایط تیم ملی فوتبال؛ پیروزی پرگل مقابل کاستاریکا گمراهکننده است
یک کارشناس فوتبال با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در دو بازی دوستانه اخیر، نسبت به وضعیت فنی این تیم ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال کشور، درباره پیروزی 5 گله تیم ملی فوتبال مقابل کاستاریکا، گفت: کاستاریکا تیمی مبتدی و دستوپا بسته بود و بازیکنان این تیم حتی از دادن چهار پاس به یکدیگر عاجز بودند. در واقع ما با دو تیمی بازی کردیم که به جام جهانی صعود نکردهاند (نیجریه و کاستاریکا). هرچند تیم ملی نیجریه از نظر قدرت بدنی و فیزیکی شرایط بهتری داشت و در دوندگی برتری خود را نشان داد و در نهایت نیز مقابل این تیم شکست خوردیم.
وی در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: تیم ملی کاستاریکا نیز نه از نظر بدنی و نه از لحاظ فنی و تاکتیکی حرفی برای گفتن نداشت و کیفیت قابل توجهی ارائه نداد. حتی بازیکن خلاق و خوش تکنیکی نیز در کاستاریکا دیده نمیشد. به هر حال کادر فنی تیم ملی برای آمادهسازی جهت حضور در جام جهانی، تیمهای ضعیفتری را انتخاب میکند تا برنامههای تاکتیکی خود را پیاده کند و شاید دیدار با کاستاریکا نیز با همین هدف در دستور کار قرار گرفته بود. در مجموع به نظر میرسد تیم ملی بهره چندانی از این بازی نبرد و نباید با زدن پنج گل به این تیم دچار غرور و خواب خرگوشی شود، چرا که این موضوع در آینده به ضررمان تمام خواهد شد.
قاسمپور با اشاره به شرایط و کیفیت بازی، خاطرنشان کرد: زمانی که فشاری روی دروازه تیم ملی ایران وارد نمیشود و دروازهبان و خط دفاعی تحت فشار قرار نمیگیرند و مهاجمان نیز در شرایط سخت قرار ندارند، چنین مسائلی در آینده میتواند مشکلساز شود.
این پیشکسوت فوتبال در خصوص مطرح شدن بازیهای تدارکاتی با تیمهای بزرگ، تصریح کرد: صحبت از برگزاری دیدار دوستانه با تیمهایی مانند تیم ملی پرتغال و تیم ملی اسپانیا بیشتر شبیه یک شوخی است و تا کنون هیچگاه جنبه واقعیت نیافته است. در سالهای گذشته نیز صحبت از بازی با تیم ملی آرژانتین و تیم ملی فرانسه مطرح میشد، اما در نهایت و در فاصلهای کوتاه تا جام جهانی اعلام میکردند که این دیدارها به دلایل مختلف لغو شده است؛ در حالی که آن زمان نیز شرایطی مثل امروز و وضعیت جنگی وجود نداشت و بیشتر در حد شعار باقی میماند.
وی درباره میانگین سنی بالای بازیکنان تیم ملی ایران نیز گفت: بازیکنان کاستاریکا حتی در کنترل توپ هم دچار مشکل بودند و گاهی این مسئله در میان بازیکنان خودمان نیز دیده میشد. با نگاهی به فهرست تیم ملی متوجه میشویم که تغییر خاصی رخ نداده و بازیکنانی مانند سامان قدوس، علیرضا جهانبخش و احسان حاج صفی همچنان با همان سن و سال بالا در ترکیب حضور دارند.
وی در ادامه درباره احتمال اینکه تیم ملی ایران در جام جهانی به بالاترین میزان سن و سال برسد، اظهار داشت: برخی بازیکنان باتجربه با وجود بالا رفتن سن، همچنان از کیفیت فنی و شرایط بدنی مناسبی برخوردارند، اما لژیونرهای ما حتی با وجود تجربه بالا، شادابی لازم را ندارند. در این میان مهدی طارمی برای دریافت توپ به عقب زمین بازمیگشت که شاید این موضوع یک برنامه تاکتیکی از سوی کادر فنی بوده یا تصمیم شخصی این بازیکن برای استفاده از فضاهای بازتر و حرکت راحتتر به سمت جلو بوده است.
این کارشناس فوتبال در ارزیابی ساختار دفاعی تیم ملی گفت: هر سرمربی به طور طبیعی چند سیستم مختلف را طراحی میکند تا در مسابقات جام جهانی متناسب با حریفان از آنها استفاده کند. البته تیمهای بزرگ و صاحب سبک این برنامهریزی را به شکل دقیقتری انجام میدهند، اما ما کمتر چنین روندی را شاهد هستیم. احتمال دارد تیم ملی ایران در جام جهانی با سیستم ۵-۴-۱ به میدان برود و با رویکردی تدافعی و استفاده از ۹ بازیکن در فاز دفاعی برابر حریفان صفآرایی کند.
قاسمپور در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ایران با این شرایط میتواند در جام جهانی موفق باشد، اظهار داشت: گروه ایران ظاهرا سادهترین گروه مسابقات جام جهانی است، اما با این حال شرایط تیم ملی چندان مطلوب نیست و بعید میدانم حتی از همین گروه نیز صعود کنیم.
حتی در صورت صعود از مرحله گروهی نیز اتفاق ویژهای رخ نداده و تازه به جمع ۳۲ تیم خواهیم رسید. در حال حاضر فیفا نگاه تجاری به فوتبال دارد و به همین دلیل کیفیت مراحل ابتدایی جام جهانی چندان بالا نیست و تیمهای ضعیف نیز به این رقابتها راه یافتهاند. با این وجود امیدوارم تیم ملی بتواند نتایج خوبی کسب کند، هرچند با وجود این فرصتها، شرایط فعلی تیم چندان رضایتبخش نیست.