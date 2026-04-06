به گزارش ایلنا، صعود شیرین آبی‌پوشان پایتخت به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام حذفی انگلستان، با یک اتفاق ویژه برای ستاره خط حمله این تیم همراه شد. برتری قاطع و پرگل ۷ بر ۰ برابر پورت‌ویل، فرصتی را فراهم کرد تا کول پالمر برای اولین بار در دوران حضورش در جمع آبی‌های لندن، وظیفه خطیر کاپیتانی را بر عهده بگیرد. این بازیکن آینده‌دار که حالا به مهره‌ای بدون جانشین در ترکیب اصلی تبدیل شده است، با بستن این بازوبند، مزد بازی‌های درخشان و مستمر خود را از سرمربی تیم گرفت.

این هافبک خلاق که جایگاه ویژه‌ای در قلب طرفداران حاضر در استمفوردبریج به دست آورده است، پس از سوت پایان این دیدار یک‌طرفه، نتوانست خوشحالی خود را از هدایت تیم در این تورنمنت اصیل پنهان کند. وی در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی باشگاه، این تجربه را یک گام رو به جلو در مسیر ورزشی‌اش توصیف کرد.

این بازیکن ملی‌پوش با بیان اینکه برای رسیدن به چنین روزی زحمات زیادی کشیده است، عنوان کرد که به دست کردن بازوبند چلسی، احساس افتخار بی‌بدیلی را به او منتقل کرده است. او همچنین با تاکید بر اینکه موفقیت‌ها زنجیره‌وار به هم متصل هستند، اشاره کرد که "نشاط حاکم بر رختکن تیم پس از به ثمر رساندن ۷ گل، دقیقاً همان حلقه گمشده‌ای بود که برای احیای قدرت تیمی به آن احتیاج داشتند و دیدن چهره‌های خندان هم‌تیمی‌ها، از همبستگی بالایی خبر می‌دهد که آن‌ها را مهیای درخشش در ورزشگاه ومبلی خواهد کرد."

این ستاره جوان که موتور محرک حملات لندنی‌ها در این مسابقه بود، غلبه بر حریف را یک شوک مثبت و روحیه‌بخش برای تمام اعضای باشگاه قلمداد می‌کند. از دیدگاه او، ارائه یک نمایش هجومی و ثبت گل‌های پیاپی، توانسته است روحیه پیروزی‌طلبی را مجدداً به اردوگاه آبی‌ها بازگرداند. وی همچنین با اشاره به چالش‌های پیش رو، آرزو کرد که هم‌تیمی‌هایش بتوانند این انرژی مضاعف و آمادگی بدنی مطلوب را در نبرد دشوار برابر منچسترسیتی نیز به نمایش بگذارند و به همگان ثابت کنند که ترکیب جوان شده چلسی، آماده رویارویی با هر حریف قدرتمندی است.

اکنون که بلیت حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها رزرو شده و تقابل با لیدزیونایتد در دستور کار قرار گرفته است، امید دوستداران چلسی به درخشش رهبر تازه درون زمینشان دوچندان شده است. عملکرد اخیر او ثابت می‌کند که این بازیکن فراتر از توانایی‌های فنی در باز کردن دروازه رقبا و خلق موقعیت، از لحاظ ذهنی نیز به پختگی کامل رسیده و آماده است تا در میادین حساس، نقش محوری و هدایتگر را برای تیمش ایفا کند.

