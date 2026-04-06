تأیید جدایی برناردو سیلوا از منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، پپ لیندرز، دستیار سرمربی منچسترسیتی، پس از پیروزی تیمش مقابل لیورپول در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی انگلیس، جدایی برناردو سیلوا را تأیید کرد. وی در این‌باره گفت: «او بازیکنی منحصربه‌فرد است که جایگزینی برایش وجود ندارد. هر داستان خوبی پایانی دارد و امیدوارم او در این ماه‌های پایانی، خداحافظی شایسته‌ای داشته باشد.»

برناردو سیلوا که از تابستان ۲۰۱۷ با انتقالی ۵۰ میلیون یورویی از موناکو به منچسترسیتی پیوست، طی ۹ فصل حضور خود به یکی از ارکان اصلی موفقیت‌های این تیم تبدیل شد. او در دوران حضورش زیر نظر گواردیولا، همواره یکی از مهره‌های کلیدی ترکیب سیتی به شمار می‌رفت.

این هافبک پرتغالی تاکنون ۴۵۰ بازی برای منچسترسیتی انجام داده و با ثبت ۷۶ گل و ۷۷ پاس گل، نقش مهمی در کسب ۱۸ عنوان قهرمانی برای این تیم ایفا کرده است؛ از جمله ۶ قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا.

سیلوا در فصل جاری نیز با وجود کاهش تأثیرگذاری نسبت به سال‌های گذشته، در ۴۳ مسابقه به میدان رفته و آمار ۳ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رسانده است.

با این حال، او همچنان این فرصت را دارد تا در هفته‌های پایانی قراردادش، به افتخارات خود اضافه کند. منچسترسیتی در صورت جبران فاصله ۹ امتیازی با آرسنال، شانس کسب هفتمین عنوان قهرمانی لیگ برتر را خواهد داشت و همچنین در نیمه‌نهایی جام حذفی باید به مصاف ساوتهمپتون برود.

