به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده شکایت مظاهر رحیم‌پور علیه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، رأی خود را صادر و بخشی از حکم پیشین را نقض کرد.

باشگاه ذوب‌آهن در مرحله استیناف اعلام کرده بود که مجموع پرداختی به رحیم‌پور یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان بوده و با احتساب دستمزد و پاداش، تنها ۱۳ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان از مطالبات این بازیکن باقی مانده است. این باشگاه همچنین هزینه‌هایی مانند اسکان خانواده، عوارض خروج از استان و سهم فدراسیون و ایفمارک را جزو پرداختی‌ها عنوان کرده بود.

در مقابل، مظاهر رحیم‌پور معتقد بود دستورالعمل‌های مربوط به پاداش‌ها پس از انعقاد قرارداد ابلاغ شده و نباید شامل قرارداد او شود. با این حال او هزینه‌های مربوط به اسکان و ایفمارک را پذیرفت.

کمیته استیناف پس از بررسی مستندات، پرداخت ۹۷۳ میلیون تومان به عنوان اصل قرارداد را محرز دانست و با استناد به دستورالعمل ناظر بر قراردادهای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، پاداش‌های پرداختی را نیز جزو مبلغ قرارداد محسوب کرد. همچنین مبلغ ۳۲ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان بابت حق بیمه به عنوان بخشی از مطالبات رحیم‌پور مورد پذیرش قرار گرفت.

بر این اساس، با احتساب پرداختی‌های تأیید شده شامل اصل قرارداد، هزینه‌های اسکان و پذیرایی، عوارض خروج از استان و سهم فدراسیون و ایفمارک، مجموع پرداختی باشگاه به یک میلیارد و ۵۳ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۷۵ تومان رسید.

با توجه به اینکه مجموع دستمزد و مزایای قرارداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، کمیته استیناف مانده طلب مظاهر رحیم‌پور از باشگاه ذوب‌آهن را ۴۶ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۲۴ تومان اعلام کرد. رأی صادره قطعی است.

