رأی قطعی کمیته استیناف درباره شکایت رحیمپور از ذوبآهن
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با بررسی پرونده شکایت مظاهر رحیمپور از باشگاه ذوبآهن، بخشی از رأی قبلی را نقض و میزان مطالبات این بازیکن را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده شکایت مظاهر رحیمپور علیه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان، رأی خود را صادر و بخشی از حکم پیشین را نقض کرد.
باشگاه ذوبآهن در مرحله استیناف اعلام کرده بود که مجموع پرداختی به رحیمپور یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان بوده و با احتساب دستمزد و پاداش، تنها ۱۳ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان از مطالبات این بازیکن باقی مانده است. این باشگاه همچنین هزینههایی مانند اسکان خانواده، عوارض خروج از استان و سهم فدراسیون و ایفمارک را جزو پرداختیها عنوان کرده بود.
در مقابل، مظاهر رحیمپور معتقد بود دستورالعملهای مربوط به پاداشها پس از انعقاد قرارداد ابلاغ شده و نباید شامل قرارداد او شود. با این حال او هزینههای مربوط به اسکان و ایفمارک را پذیرفت.
کمیته استیناف پس از بررسی مستندات، پرداخت ۹۷۳ میلیون تومان به عنوان اصل قرارداد را محرز دانست و با استناد به دستورالعمل ناظر بر قراردادهای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، پاداشهای پرداختی را نیز جزو مبلغ قرارداد محسوب کرد. همچنین مبلغ ۳۲ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان بابت حق بیمه به عنوان بخشی از مطالبات رحیمپور مورد پذیرش قرار گرفت.
بر این اساس، با احتساب پرداختیهای تأیید شده شامل اصل قرارداد، هزینههای اسکان و پذیرایی، عوارض خروج از استان و سهم فدراسیون و ایفمارک، مجموع پرداختی باشگاه به یک میلیارد و ۵۳ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۷۵ تومان رسید.
با توجه به اینکه مجموع دستمزد و مزایای قرارداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود، کمیته استیناف مانده طلب مظاهر رحیمپور از باشگاه ذوبآهن را ۴۶ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۲۴ تومان اعلام کرد. رأی صادره قطعی است.