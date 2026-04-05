خبیری: در شرایط فعلی دغدغه مردم فوتبال نیست
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد با اشاره به جلسه وبیناری سازمان لیگ گفت در شرایط فعلی بسیاری از باشگاهها با مشکلات مالی و زیرساختی مواجهاند و تصمیمگیری درباره ادامه لیگ باید با در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.
به گزارش ایلنا، حسین خبیری مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد پس از وبینار سازمان لیگ درباره ادامه مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: این جلسه بهصورت آنلاین برگزار شد و قرار شد تصمیم نهایی درباره ادامه لیگ توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ گرفته شود.
او با اشاره به شرایط اقتصادی باشگاهها توضیح داد: بخش زیادی از منابع مالی تیمها وابسته به کارخانهها و تولیدات صنعتی است؛ باشگاههایی مانند فولاد خوزستان، سپاهان، ذوبآهن و آلومینیوم از این طریق تأمین مالی میشوند و در باشگاههای خصوصی نیز به دلیل رکود اقتصادی امکان درآمدزایی وجود ندارد، بنابراین ادامه مسابقات در چنین شرایطی دشوار است.
به گفته مدیرعامل خیبر در این نشست دیدگاههای متفاوتی از سوی باشگاهها مطرح شد. برخی تیمها به دلیل هزینههای انجامشده و رقابت برای قهرمانی یا کسب سهمیه آسیایی خواهان ادامه لیگ بودند و برخی دیگر به دلیل مشکلات مالی و دشواریهای رفتوآمد با ادامه مسابقات موافق نبودند. با این حال رأیگیری انجام نشد و تصمیمگیری به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ سپرده شد.
خبیری تأکید کرد: در صورت برگزاری ادامه مسابقات، دولت و فدراسیون باید بسته حمایتی مالی برای باشگاهها در نظر بگیرند زیرا بسیاری از منابع مالی تیمها از بین رفته است.
او همچنین به پیشنهاد برگزاری متمرکز مسابقات اشاره کرد و گفت: اجرای چنین طرحی نیازمند زیرساختهای گسترده از جمله زمینهای تمرین، هتل و استادیوم مناسب برای ۱۶ تیم است؛ موضوعی که حتی در شرایط عادی نیز با محدودیتهایی روبهرو بوده است.
مدیرعامل خیبر درباره وضعیت بازیکنان این تیم نیز توضیح داد: تمرینات ادامه دارد اما تمرینات انفرادی با تمرینات کامل تیمی و برنامههای تاکتیکی تفاوت دارد و همین مسئله کار را برای ادامه لیگ دشوار میکند.
او در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی مهمترین دغدغه جامعه فوتبال نیست و اولویت اصلی آرامش مردم و حل مشکلات کشور است، با این حال فوتبال نیز بخشی از جامعه و یکی از دلخوشیهای مردم به شمار میرود و تصمیمگیری درباره ادامه لیگ باید با در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.