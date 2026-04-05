دیدار دنیامالی با معاون وزیر ورزش تاجیکستان در آنتالیا

دیدار دنیامالی با معاون وزیر ورزش تاجیکستان در آنتالیا
وزیر ورزش و جوانان ایران در دیدار با معاون وزیر ورزش تاجیکستان بر عمق روابط فرهنگی و ورزشی دو کشور تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌های مشترک پیش از بازی‌های آسیایی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در شهر آنتالیا با معاون وزیر ورزش و جوانان تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این نشست با اشاره به اشتراکات زبانی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، واکنش سریع تاجیکستان در محکومیت حملات اخیر به ایران و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه را نشانه‌ای از روابط عمیق دو ملت دانست.

دنیامالی با بیان اینکه همکاری‌های ورزشی ایران و تاجیکستان سابقه‌دار است، افزود: «این روابط می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر تقویت شود. ورزشکاران ما در تورنمنت‌های تاجیکستان شرکت می‌کنند و ورزشکاران شما نیز در اردوهای ایران حضور می‌یابند.» او پیشنهاد داد در رشته‌هایی مانند جودو و کوراش، اردوهای مشترک پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شود تا سطح آمادگی دو طرف افزایش یابد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین به سند همکاری مشترک در حوزه جوانان اشاره کرد و تأکید داشت که برای اجرای سریع و دقیق این سند، باید برنامه زمان‌بندی مشخصی تعیین شود.

در ادامه، «طالب» معاون وزیر ورزش و جوانان تاجیکستان با ابراز همدردی با مردم ایران و تسلیت بابت حوادث اخیر، بر توسعه همکاری‌های ورزشی و جوانان میان دو کشور تأکید کرد و از دکتر دنیامالی برای سفر رسمی به دوشنبه دعوت به عمل آورد.

