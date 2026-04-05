زلزله در اولدترافورد؛ یونایتد آماده فروش ستارههایش شد
منچستریونایتد در آستانه پنجره نقلوانتقالات تابستانی تصمیمی بزرگ گرفته است؛ مدیران باشگاه برای ایجاد تغییرات اساسی، فروش چند بازیکن سرشناس را در دستور کار قرار دادهاند
به گزارش ایلنا، اردوگاه شیاطین سرخ در آستانه یکی از طوفانیترین و بیسابقهترین تابستانهای نقلوانتقالاتی تاریخ خود قرار دارد. سر جیم راتکلیف، مصمم است تا کالبد بیجان و متوقفشده منچستریونایتد را با یک جراحی عمیق در لیست نفرات احیا کند. بر اساس گزارشها، تیم مدیریتی جدید دستکم روی نام ۸ مهره سرشناس تیم بزرگسالان قلم قرمز کشیده تا با باز کردن درهای خروج به روی آنها، بودجه لازم برای تزریق خون تازه به رگهای تیم فراهم شود.
همانطور که نشریه بریتانیایی «سان» فاش کرده است، مدیران در الدترافورد روی درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۳۲ میلیون دلار) از طریق واگذاری بخش عمدهای از ستارگان فعلی در مارکت تابستانی حساب باز کردهاند. تحت رهبری راتکلیف، ساختار باشگاه به سمت یک مدل مالی باثباتتر سوق پیدا کرده است؛ پروژهای که مستلزم قطع همکاری با ستارههای گرانقیمتی است که دستمزدهای نجومی میگیرند اما در مستطیل سبز خروجی پایدار و قابلقبولی نداشتهاند.
در لیست خروجیهای احتمالی باشگاه، اسامی بسیار سنگین و سرشناسی به چشم میخورند. مارکوس رشفورد، جاشوا زیرکزی، مانوئل اوگارته، آندره اونانا و راسموس هویلوند ستارگانی هستند که سایه سنگین حضور در لیست فروش را احساس میکنند. استراتژی مدیران یونایتد برای تامین منابع مالی، قطعی کردن قراردادهای قرضی فعلی و البته نهایی کردن انتقالهای بزرگ است؛ به طور ویژه، آنها امیدوارند از طریق واگذاری دائمی رشفورد به بارسلونا و کوچ هویلوند به ناپولی، رقمی در حدود ۶۴ میلیون پوند به خزانه تیم واریز کنند.
ماجرا تنها به کسب درآمد از محل فروش بازیکنان ختم نمیشود؛ هدف کلیدی دیگر مدیریت، سبک کردن بار مالی باشگاه با کاهش بیش از ۱ میلیون پوند از لیست دستمزدهای هفتگی است تا یونایتد فضای تنفس بیشتری در چارچوب قوانین سود و پایداری پیدا کند. این استراتژی نقلوانتقالاتی نشاندهنده یک چرخش کامل نسبت به سیاستهای گذشته است؛ دورانی که باشگاه داراییهای خود را بیش از حد نیاز حفظ میکرد، اما اکنون مالک جدید قصد دارد سیستم اقتصادی الدترافورد را کاملا بهروزرسانی و مدرن کند.
در این میان، کاسمیرو که هماکنون هفتهای ۳۵۰ هزار پوند حقوق دریافت میکند، در خط مقدم گزینههای جدایی قرار دارد و در کنار او نام جیدون سانچو و تایرل مالاسیا نیز دیده میشود. صدور رضایتنامه و آزادسازی این سه ستاره به عنوان بازیکن آزاد، یک گام اجباری و استراتژیک برای شیاطین سرخ به حساب میآید تا باشگاه بتواند در بازار رقابتی اروپا، برای جذب استعدادهای جوان و طراز اول از نظر اقتصادی دستِ بالا را داشته باشد.