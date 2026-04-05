درآمد نجومی چهار ستاره؛ ۷.۲ میلیون دلار فقط برای یک حضور تبلیغاتی

به گزارش ایلنا، انتشار مبالغ نجومی دریافتی چهار چهره سرشناس دنیای فوتبال برای حضور در یک کمپین تبلیغاتی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶۲، بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌ها به همراه داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این چهار فوق‌ستاره برای نقش‌آفرینی در این ویدیوی تبلیغاتی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت وایرال شده، دستمزدهای خیره‌کننده‌ای دریافت کرده‌اند.

در این پروژه تجاری، کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور به ایفای نقش پرداخته‌اند که مجموع درآمدهای آن‌ها از این حضور به رقم قابل توجه ۷٬۱۹۷٬000 دلار می‌رسد. با نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این قراردادها، مشخص می‌شود که کاپیتان تیم ملی پرتغال با دریافت ۳٬۴۳0٬000 دلار، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از او، اسطوره آرژانتینی با ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ دلار، کاپیتان تیم ملی فرانسه با ۸۵۲٬۰۰۰ دلار و در نهایت ستاره برزیلی با ۳۲۵٬۰۰۰ دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. این توزیع درآمد به خوبی نشان‌گر قدرت تجاری و ارزش بالای برند شخصی هر یک از این ستارگان در بازار است.

بازخورد این ویدیو تنها به مسائل مالی و ارقام پرداختی ختم نمی‌شود و در فضای دیجیتال نیز آمارهای شگفت‌انگیزی به ثبت رسانده است. رونالدو، امباپه و وینیسیوس به همراه اکانت رسمی فیفا، این تیزر را به صورت مشترک با شرکت حامی مالی به اشتراک گذاشتند که چیزی حدود ۱۳٫ میلیون بازدید به همراه داشت.

در سمت مقابل، مسی ترجیح داد این ویدیو را منحصرا در صفحات شخصی خود منتشر کند و با دریافت بیش از ۲۰ میلیون لایک، بار دیگر نفوذ و قدرت بی‌نظیر خود را در پلتفرم‌های اجتماعی به رخ کشید.

نکته جالب توجه در خصوص روند تولید این تیزر، عدم حضور فیزیکی این چهار چهره در یک لوکیشن مشترک است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سازندگان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تکنیک‌های پیشرفته تدوین، تصاویر ثبت شده از آن‌ها را با یکدیگر تلفیق کرده‌اند.

این رویکرد، گواه روشنی بر پیشرفت چشمگیر صنعت تبلیغات ورزشی است که اکنون می‌تواند بزرگ‌ترین نام‌های فوتبال جهان را بدون درگیر شدن با محدودیت‌ها و چالش‌های لجستیکی در یک قاب جمع کند.

این ویدیوی پرهزینه در شرایطی به نمایش درآمده که زمان زیادی تا سوت آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی نمانده است؛ تورنمنتی که این چهار بازیکن مهیای هدایت تیم‌های ملی کشورشان در آن می‌شوند. آن‌ها با چنین پروژه‌هایی ثابت می‌کنند که فراتر از تسلط بر مستطیل سبز، در خارج از زمین نیز امپراتوری بی‌رقیب خود را حفظ کرده‌اند و به عنوان برندهای معتبر بین‌المللی، قادرند تنها با یک حضور کوتاه، میلیون‌ها دلار درآمدزایی کنند.

شایان ذکر است که آوردگاه پیش رو به احتمال فراوان ایستگاه پایانی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در تاریخ جام‌های جهانی خواهد بود، اما چهره‌های جوانتری نظیر وینیسیوس و امباپه همچنان فرصت‌های بیشتری برای درخشش در این رقابت‌های معتبر در سال‌های آتی خواهند داشت.

