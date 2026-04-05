فلیک: عصبانیت یامال به عملکردش ربطی نداشت

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، درباره عصبانیت لامین یامال پس از پیروزی ۲ بر یک برابر اتلتیکومادرید توضیحاتی ارائه کرد.

این دیدار که در چارچوب هفته سی‌ام لالیگا و در ورزشگاه متروپولیتانو برگزار شد، با برتری بارسلونا به پایان رسید، اما صحنه‌ای از ناراحتی یامال پس از سوت پایان مسابقه توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ جایی که این بازیکن جوان در حالی که زمین را ترک می‌کرد، بدون صحبت با سرمربی‌اش راهی رختکن شد.

فلیک در واکنش به این موضوع، ارتباط این ناراحتی با عملکرد یامال در زمین را رد کرد و گفت:«نه، این موضوع به عملکرد او مربوط نمی‌شود؛ او بازی خوبی انجام داد.»

او در ادامه افزود:«موضوع به برخی موقعیت‌ها برمی‌گردد. او تمام تلاشش را کرد، اما خوش‌شانس نبود که گل بزند یا پاس گل بدهد. در نهایت هم در رختکن حضور دارد و همه‌چیز خوب است.»

سرمربی آلمانی بارسلونا تلاش کرد این اتفاق را کم‌اهمیت جلوه دهد و تأکید کرد که مسئله خاصی میان او و بازیکنش وجود ندارد.

این پیروزی باعث شد بارسلونا با ۷۶ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند و اختلافش با رئال مادرید را به هفت امتیاز افزایش دهد؛ تیمی که پیش‌تر در همین روز با نتیجه ۲ بر یک برابر مایورکا شکست خورده بود.

