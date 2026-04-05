با این روند از لیگ قهرمانان هم حذف میشویم
سوبوسلای: لیورپول این فصل فاجعهبار است
هافبک لیورپول پس از شکست سنگین تیمش مقابل منچسترسیتی، انتقادات تندی را مطرح کرد و نسبت به آینده این تیم در رقابتهای اروپایی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، دومینیک سوبوسلای، هافبک لیورپول، پس از شکست ۴ بر صفر مقابل منچسترسیتی در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انگلیس، فصل جاری تیمش را «فاجعهبار» توصیف کرد و نسبت به خطر حذف از سطح اول فوتبال اروپا هشدار داد.
این شکست سنگین که با درخشش ارلینگ هالند همراه بود -بازیکنی که با گلزنی از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۳۹ روند گلزنی را آغاز کرد و در ادامه دو گل دیگر نیز به ثمر رساند- بار دیگر مشکلات عمیق لیورپول را نمایان کرد. در این دیدار همچنین آنتوان سمنیو نیز موفق به گلزنی شد.
سوبوسلای در گفتوگو با رسانهها درباره نقطه عطف بازی گفت: «فکر نمیکنم پنالتی نقطه تعیینکننده بود، بلکه گل دوم بازی را تغییر داد. تنها یک دقیقه تا پایان نیمه باقی مانده بود و میتوانستیم با نتیجه یک بر صفر به رختکن برویم، اما قبل از آن گل دوم را دریافت کردیم. بعد از آن، بازی در زمین منچسترسیتی و با اختلاف دو گل واقعاً کار را بسیار سخت میکند، چون تیمهای کمی میتوانند مقابل سیتی از عقبافتادگی دو گله برگردند.»
پس از وقفه بازیهای ملی، برخی خستگی ناشی از سفر و حضور در تیمهای ملی را عامل افت لیورپول دانستند، اما این هافبک ۲۳ ساله چنین توجیهی را رد کرد و تأکید داشت تیم باید مسئولیت کامل این شکست را بپذیرد.
او افزود: «اینها نمیتواند بهانه باشد. آنها هم در تیمهای ملی بودند و بازی کردند. اگر آماده نیستی، باید بگویی و روی نیمکت بنشینی. اینکه بگوییم خسته بودیم یا ساعت بازی زود بود یا این یک بازی جام حذفی بود، همه اینها بهانه است. به نظرم تیم بهتر برنده شد. ما در نیمه اول فرصتهایی داشتیم و باید همانجا کار را تمام میکردیم.»
در حالیکه دیدار حساسی مقابل پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در پیش است، فشارها بر شاگردان آرنه اشلوت افزایش یافته است. سوبوسلای هشدار داد که جایگاه لیورپول در فوتبال اروپا در خطر قرار دارد.
او در پایان گفت: «باید خودمان را جمعوجور کنیم، چون اگر اینطور بازی کنیم، خیلی زود باید قید حضور در لیگ قهرمانان امسال و حتی فصل آینده را بزنیم. باید به خودمان نگاه کنیم و ببینیم چطور میتوانیم این فصل فاجعهبار را به فصلی تبدیل کنیم که بتوان آن را به خاطر سپرد.»