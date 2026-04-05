لواندوفسکی به رکورد اسطوره بارسلونا رسید

به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی، ستاره خط حمله بارسلونا، پس از ناکامی در رقابت‌های ملی، با عملکردی درخشان بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و موفق شد به رکورد یکی از اسطوره‌های باشگاه برسد.

تیم ملی لهستان در پلی‌آف اروپایی راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ تا فینال پیش رفت، اما در دیداری حساس برابر سوئد و در حالی که بازی پایاپای دنبال می‌شد، در دقایق پایانی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا رؤیای صعود از دست برود. در این دیدار، ویکتور گیوکرش، مهاجم سوئد و ستاره آرسنال، گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند.

با این حال، شرایط لواندوفسکی در سطح باشگاهی کاملاً متفاوت بود. او در دیدار اخیر برابر اتلتیکومادرید نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد و با گل دیرهنگام خود در دقیقه ۸۷، مقاومت حریف را شکست تا بارسلونا به پیروزی ۲ بر یک دست یابد و اختلاف خود با رئال مادرید، تیم دوم جدول، را به هفت امتیاز افزایش دهد.

این گل، تعداد گل‌های لواندوفسکی با پیراهن بارسلونا را به ۱۱۷ رساند تا او با رکورد خریستو استویچکوف، اسطوره بلغاری این باشگاه، برابری کند. بر اساس آمار منتشرشده، این دو بازیکن اکنون در رده چهاردهم برترین گلزنان تاریخ باشگاه قرار دارند.

نکته قابل توجه اینکه لواندوفسکی تنها در ۱۸۵ مسابقه به این آمار رسیده، در حالیکه استویچکوف برای ثبت همین تعداد گل به ۲۵۵ بازی نیاز داشت؛ آماری که نشان‌دهنده بهره‌وری گلزنی بالای این مهاجم ۳۷ ساله است.

لواندوفسکی که زیر نظر هانسی فلیک همچنان در سطحی بالا بازی می‌کند، به‌ویژه در مقاطع حساس پایانی فصل عملکردی تعیین‌کننده داشته؛ موضوعی که می‌تواند بر تصمیمات آینده باشگاه بارسلونا درباره ادامه همکاری با او تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام/