لواندوفسکی کار را در آورد؛ کامبک شیرین بارسلونا مقابل اتلتیکومادرید
کد خبر : 1769374
دیدار تیمهای فوتبال بارسلونا و اتلتیکومادرید به سود بلوگرانا خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، در مهمترین بازی هفته سیام لالیگای اسپانیا و از ساعت 22:30 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در خانه اتلتیکومادرید به میدان رفت و در حالی که ابتدا با یک گل عقب افتاد، کامبک شد و به پیروزی 2 بر یک رسید.
مارکوس رشفورد (42) و روبرت لواندوفسکی (87) گلزنان بلوگرانا در این بازی بودند.
اتلتیکو در این بازی با اخراج دقیقه 7+45 نیکو گونزالس 10 نفره به کار ادامه داد.