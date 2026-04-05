لواندوفسکی کار را در آورد؛ کامبک شیرین بارسلونا مقابل اتلتیکومادرید

دیدار تیم‌های فوتبال بارسلونا و اتلتیکومادرید به سود بلوگرانا خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، در مهمترین بازی هفته سی‌ام لالیگای اسپانیا و از ساعت 22:30 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در خانه اتلتیکومادرید به میدان رفت و در حالی که ابتدا با یک گل عقب افتاد، کامبک شد و به پیروزی 2 بر یک رسید.

مارکوس رشفورد (42) و روبرت لواندوفسکی (87) گلزنان بلوگرانا در این بازی بودند.

اتلتیکو در این بازی با اخراج دقیقه 7+45 نیکو گونزالس 10 نفره به کار ادامه داد.

 

