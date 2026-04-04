هفته دراماتیک بوندسلیگا؛ کامبک بایرن مونیخ و برد دورتموند
تیمهای فوتبال بایرن مونیخ و دورتموند در خانه حریفان به پیروزی رسیدند.
به گزارش ایلنا، هفته بیستوهشتم بوندسلیگای آلمان با کامبک دراماتیک بایرن مونیخ همراه بود. باواریاییها در بازی عصر امروز (شنبه) در خانه فرایبورگ در خالی که تا دقیقه 80 با دو گل از حریف عقب بودند، ابتدا در دقیقه 81 و با گل تام بیشوف فاصله را کم کردند و در ادامه و دقایق دوم و نهم وقتهای تلف شده توسط بیشوف و کارل ابتدا به تساوی و سپس برد دراماتیک 3 بر 2 رسیدند.
در بازی همزمان؛ دورتموند نیز در شرایطی تقریبا مشابه در خانه اشتوتگارت وقت قانونی را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشت اما در وقتهای تلف شده به برتری 2 بر صفر رسید.
کریم آدیمی (4+90) و یولیان برانت (6+90) برای زنبورها در این بازی گلزنی کردند.