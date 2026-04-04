خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته دراماتیک بوندسلیگا؛ کامبک بایرن مونیخ و برد دورتموند

کد خبر : 1769366
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ و دورتموند در خانه حریفان به پیروزی رسیدند.

به گزارش ایلنا، هفته بیست‌و‌هشتم بوندس‌لیگای آلمان با کامبک دراماتیک بایرن مونیخ همراه بود. باواریایی‌ها در بازی عصر امروز (شنبه) در خانه فرایبورگ در خالی که تا دقیقه 80 با دو گل از حریف عقب بودند، ابتدا در دقیقه 81 و با گل تام بیشوف فاصله را کم کردند و در ادامه و دقایق دوم و نهم وقت‌های تلف شده توسط بیشوف و کارل ابتدا به تساوی و سپس برد دراماتیک 3 بر 2 رسیدند.

در بازی همزمان؛ دورتموند نیز در شرایطی تقریبا مشابه در خانه اشتوتگارت وقت قانونی را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشت اما در وقت‌های تلف شده به برتری 2 بر صفر رسید.

کریم آدیمی (4+90) و یولیان برانت (6+90) برای زنبورها در این بازی گلزنی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار