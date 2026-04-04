به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چلسی بازی مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی انگلیس را با پیروزی پشت سر گذاشت؛ جایی که از ساعت 19:45 امشب (شنبه) در خانه میزبان تیم پورت‌وال بود و موفق شد با پیروزی پُرگل 7 بر صفر به نیمه‌نهایی صعود کند.

یورل هاتو (2)، ژوائو پدرو (25)، گابریل (42-پنالتی)، توسین آدارابیویو (57)، آندری سانتوس (69)، استوائو (82) گارناچو (2+90 - پنالتی) گلزنان چلسی در این بازی بودند.

در دیگر بازی؛ منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد میزبان لیورپول بود و با برتری 4 بر صفر مقابل حریف راهی نیمه‌نهایی شد.

برای سیتی‌زن‌ها در این بازی؛ ارلینگ هالند طوفانی ظاهر شد و هت‌تریک (39-پنالتی، 2+45 و 57) کرد و دیگر گل میزبان نیز توسط سمنیو (50) به ثمر رسید.

