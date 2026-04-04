صعود پُرگل چلسی/ سیتی از جنازه لیورپول گذشت و به نیمه‌نهایی رسید
تیم‌های فوتبال چلسی و منچسترسیتی به مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی انگلیس رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چلسی بازی مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی انگلیس را با پیروزی پشت سر گذاشت؛ جایی که از ساعت 19:45 امشب (شنبه) در خانه میزبان تیم پورت‌وال بود و موفق شد با پیروزی پُرگل 7 بر صفر به نیمه‌نهایی صعود کند.

یورل هاتو (2)، ژوائو پدرو (25)، گابریل (42-پنالتی)، توسین آدارابیویو (57)، آندری سانتوس (69)، استوائو (82) گارناچو (2+90 - پنالتی) گلزنان چلسی در این بازی بودند.

در دیگر بازی؛ منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد میزبان لیورپول بود و با برتری 4 بر صفر مقابل حریف راهی نیمه‌نهایی شد.

برای سیتی‌زن‌ها در این بازی؛ ارلینگ هالند طوفانی ظاهر شد و هت‌تریک (39-پنالتی، 2+45 و 57) کرد و دیگر گل میزبان نیز توسط سمنیو (50) به ثمر رسید.

 

