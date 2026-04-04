شکست تلخ الطلبه منصوریان مقابل دهوک

الطلبه در هفته بیست‌وششم لیگ ستارگان عراق با نتیجه یک بر صفر برابر دهوک شکست خورد تا امیدهای این تیم برای نزدیک شدن به صدر جدول کمرنگ‌تر شود.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته بیست‌وششم رقابت‌های لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان به مصاف دهوک رفت و در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. این مسابقه برای الطلبه از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که این تیم برای زنده نگه داشتن شانس‌های خود در کورس قهرمانی به پیروزی نیاز داشت.

شاگردان منصوریان که در دیدار قبلی برابر نفت به تساوی رسیده بودند، با انگیزه جبران وارد میدان شدند و در نیمه نخست تلاش زیادی برای رسیدن به گل انجام دادند، اما دفاع منظم دهوک اجازه باز شدن دروازه را نداد تا نیمه اول بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم، دهوک توانست از یکی از موقعیت‌های خود استفاده کند و به گل برتری برسد. این در حالی بود که این تیم از دقیقه ۶۹ با اخراج یکی از بازیکنانش ده نفره به بازی ادامه داد، اما فشارهای الطلبه نیز نتوانست تغییری در نتیجه ایجاد کند و دهوک برتری خود را تا پایان حفظ کرد.

با این شکست، الطلبه که پیش از این نیز فاصله‌ای ۱۱ امتیازی با صدر جدول و تیم نیرو هوایی داشت، بیش از پیش از کورس قهرمانی دور شد و حتی ممکن است جایگاه چهارم خود در جدول را نیز از دست بدهد. این نتیجه همچنین سومین ناکامی الطلبه در دوران هدایت علیرضا منصوریان محسوب می‌شود.

 

